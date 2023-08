"Ja też lubię biegać" - aby maluchy stały się olimpijczykami!

— Właśnie w piątek 11 sierpnia przed iławską galerią Jeziorak na dwóch mechanicznych bieżniach w sztafecie dziesiątek uczestników, dzieci zmierzą się z półmaratońskim dystansem. Sumując setki metrów dacie radę pokonać ten dystans! — zachęcają do udziału organizatorzy akcji "Ja też lubię biegać", połączonej jak zwykle z Iławskim Półmaratonem.

— Czekając na swoją zmianę nie będziecie się nudzić, bo mamy także przewidziane inne aktywności. Na wszystkie dzieci czeka suwenir od Polskiego Związku Lekkiej Atletyki z programu "Lekkoatletyka dla każdego" i darmowa wejściówka na iławski basen — dodają organizatorzy wydarzenia.

Jak podkreślają, akcjana bieżni to wyjątkowa promocja nie tylko dziecięcej części Iławskiego Półmaratonu La Rive. To również spotkanie z programemi zaproszenie do dorosłego uczestnictwa w półmaratońskiej sztafecie w biegu głównym. Zapisy do 18 sierpnia na www.maraton-ilawa.pl