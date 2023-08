Zaczynamy! Nowy sezon, nowa rzeczywistość [rozkład jazdy 1. kolejki sezonu 2023/24]

Nowy sezon, nowa rzeczywistość. Zwłaszcza dla tych, którzy w poprzednim sezonie wywalczyli awans lub zaliczyli spadek. W gronie ekip z powiatu iławskiego, które w ten weekend zagrają po raz pierwszy o ligowe punkty w sezonie 2023/24, nie ma zespołów smutnych, są tylko zadowolone, bo promocję do wyższych klas po poprzednich rozgrywkach wywalczył GKS Wikielec (do III ligi) i Constract Lubawa (do IV ligi), a Motor Lubawa z kolei uniknął spadku do okręgówki.

Mławianką, możecie przeczytać w rozmowie z Damianem Jarzembowskim: [Przyszedł czas na weryfikację - wywiad z trenerem GKS Wikielec]. Jeśli chodzi o zespół z gminy Iława, to więcej o drużynie, a także o najbliższym pojedynku z, możecie przeczytać w rozmowie z

Do gry po przerwie letniej wracają w sobotę i niedzielę także piłkarze forBET IV ligi. Najważniejsza liga w województwie warmińsko-mazurskim ma za zadanie wyłonić najlepszą drużynę, która w kolejnym sezonie będzie grała w III lidze. Do klasy okręgowej spadają dwa najsłabsze zespoły , a dwa kolejne grają w barażach z wicemistrzami klasy okręgowej. Do tego z ligi może spaść więcej ekip, tak się stanie, jak z III ligi polecą reprezentanci naszego województwa (GKS i Concordia Elbląg).

Jeziorak Iława w inauguracyjnej serii zmierzy się na swoim terenie z Mamrami Giżycko, z kolei w Lubawie na dzień dobry dojdzie do IV-ligowych derbów - w niedzielę Motor podejmie Constract.

W klasie okręgowej (grupa 2) mamy obecnie dwa zespoły: suską Unię i Czarnych Rudzienice. Unia gra u siebie z Płomieniem Turznica, natomiast Czarnych czeka wyjazd do Narzymia. A klasa sezon rozpocznie w kolejny weekend (12-13 sierpnia), a B Klasa rusza w dniach 19-20 sierpnia.

Poniżej terminarz na ten weekend, drużyny z pow. iławskiego mają "pogrubioną" nazwę.

SOBOTA 5 SIERPNIA

15.00: GKS Wikielec — Mławianka Mława (III liga)

17:00: Jeziorak Iława — Mamry Giżycko (IV liga)

17:00: Iskra Narzym — Czarni Rudzienice (klasa okręgowa, gr. 2)

17:00: Unia Susz — Płomień Turznica (klasa okręgowa, gr. 2)

NIEDZIELA 6 SIERPNIA

16:00: Motor Lubawa — Constract Lubawa (IV liga)

zico, EM

m.partyga@gazetaolsztynska.pl