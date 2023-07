POWIAT\\\ Fałszywy alarm. Bomb nie było, jest za to zarzut dla 22-latka

POWIAT\\\ - We wtorek kilka minut przed północą na numer alarmowy do centrum powiadamiania ratunkowego zadzwonił mężczyzna. Poinformował, że w Lubawie w ostatnich dwóch blokach jest podłożony ładunek wybuchowy. Zgłoszenie okazało się fałszywe, a 22-latek usłyszał już zarzut - informuje st. asp. Joanna Kwiatkowska z iławskiej policji.

- "Kto wiedząc, że zagrożenie nie istnieje, zawiadamia o zdarzeniu, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w znacznych rozmiarach lub stwarza sytuację, mającą wywołać przekonanie o istnieniu takiego zagrożenia, czym wywołuje czynność instytucji użyteczności publicznej lub organu ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia mającą na celu uchylenie zagrożenia, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8" - taki zarzut usłyszał pewien 22–latek. Mężczyzna zadzwonił do centrum powiadamiania ratunkowego z informacją, że została podłożona bomba pod dwa bloki w Lubawie. Teraz ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem - informuje portal komendy powiatowej policji w Iławie.

— We wtorek 18 lipca kilka minut przed północą na numer alarmowy do centrum powiadamiania ratunkowego zadzwonił mężczyzna. Poinformował, że w Lubawie w ostatnich dwóch blokach jest podłożony ładunek wybuchowy i dokładnie za 3 godz. i 59 min. zostanie rozładowany, po czym rozłączył się nie podając swoich danych — przybliża szczegóły st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— Kiedy ponownie zadzwonił oświadczył, że: „o 5 będzie wielkie bum, proszę ewakuować ludzi”. Ustalono miejsce, po czym natychmiast pojechali tam policjanci z Lubawy, Iławy oraz Nowego Miasta Lubawskiego. Funkcjonariusze z grupy minersko–pirotechnicznej przeszukali budynki oraz okoliczny teren nie ujawniając żadnych materiałów wybuchowych . Policjanci podczas dalszych czynności ustalili i zatrzymali mężczyznę, który zadzwonił na numer alarmowy. Okazał się nim 22–letni mieszkaniec Lubawy. Funkcjonariusze osadzili go w policyjnej celi. Natomiast zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zarzutu mężczyźnie oraz złożenie wniosku do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego wobec 22-latka. Kodeks karny za wywołanie fałszywego alarmu przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności — dodaje oficer prasowa komendy powiatowej policji w Iławie.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława