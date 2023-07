45 medali w pół roku - szykuje się rekordowy sezon Orka Iława Athletics! [zdjęcia]

LEKKA ATLETYKA\\\ Lipiec to dobry czas na podsumowanie pierwszego półrocza startów reprezentantów Orka Iława Athletics. Zawodniczki i zawodnicy trenerki Anety Ostanek ostatnie miesiące na pewno mogą zaliczyć do udanych.

Działalność iławskiej sekcji Królowej Sportu rozwija się, a w ślad za tym przybywa medali w klubowej gablocie. W pierwszej połowie 2023 roku lekkoatletyczna część Orki Iława (co ciekawe - jest to jeden z największych w woj. warmińsko-mazurskim klubów sportowych pod względem liczby zarejestrowanych zawodniczek i zawodników, trenują w nim także m.in. pływacy i triathloniści) zdobyła aż 45 medali (20 złotych + 15 srebrnych + 10 brązowych) podczas różnych zawodów.

— A przed nami jeszcze druga część sezonu! — słusznie zauważa Aneta Ostanek, założycielka i główna trenerka w iławskiej sekcji LA. W poprzednim roku Orka zdobyła 47 medali, ale przez cały sezon.

W Orka Iława Athletics i iławskiej grupie Lekkoatletyka dla każdego trenuje łącznie 55 lekkoatletek i lekkoatletów, od dzieci rozpoczynających dopiero swoją przygodę ze sportem, po juniorów startujących już na imprezach rangi mistrzostw Polski. Wszystkie grupy trenują przez cały rok, od deski do deski. Najmłodsze po 3. razy w tygodniu, a grupa najstarsza ma nawet po 5 jednostek treningowych w skali 7 dni.

Poniżej prezentujemy zdobycze medalowe Orka Iława Athletics w pierwszym półroczu bieżącego roku. Nie jest to jednak lista chronologiczna, tylko uwzględniająca gradację ważności startów - od tych najważniejszych poczynając. Bo właśnie krajowe zawody na słynnym Stadionie Śląskim w Chorzowie były tymi o najwyższej randze, to tam Ola Sobczyńska - jako pierwsza w historii biegaczka Orki - dostała się do pierwszej dziesiątki zawodów o statucie mistrzostw Polski!

ORKA IŁAWA ATHLETICS

MEDALE W PIERWSZEJ POŁOWIE 2023

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży. PZLA Mistrzostwa Polski U-18, Chorzów 7-9.07.2023:

- Ola Sobczyńska: 100 m - 20. miejsce; 200 m - 10. miejsce

- Kaja Szczypińska: 200 m - 21. miejsce



PZLA Mistrzostwa Polski w Sztafetach, Słupsk 14.05.2023:

6. miejsce - sztafeta szwedzka U18, w której brały udział Aleksandra Sobczyńska oraz Kaja Szczypińska,

10. miejsce – sztafeta klubowa 4x200m U16: Natalia Zięba, Wiktoria Skorupska, Gabriela Lubieniecka i Kinga Barica (rez. Alicja Zabłocka i Maja Mozarczyk),



Finały LDK Nestle Cup 2023, Leszno 21.06.2023:

W zawodach wzięły udział nasze młode lekkoatletki, które zostały powołane przez koordynatora woj. do reprezentacji województwa:

- Kinga Barica w biegu na 100 m (U16) zajęła 6. miejsce

- Michalina Tasarz w biegu na 300 m (U14) zajęła 13. miejsce

Mistrzostwa Polski Krajowego Zrzeszenia LZS, Piła 9-11.06.2023:

- Ola Sobczyńska w biegu na 100 m - 14. miejsce, w biegu na 200 m - 9. miejsce

- Kaja Szczypińska w biegu na 400 m - 22. miejsce; w biegu na 200 m - 8. miejsce

Mistrzostwa Województwa LDK Memoriał Wiesława Czerniakowskiego w Olsztynie 3.06.2023r:

- Na zawody wyjechaliśmy 34. osobową ekipą lekkoatletów z wszystkich prowadzonych grup. Zdobyliśmy 17 medali - najwięcej spośród wszystkich uczestniczących klubów - zauważa Aneta Ostanek.

Złoci medaliści:

- Kinga Barica (2 złote medale), Karol Kopański, Szymon Krupski, Michalina Tasarz,

Srebrni medaliści:

- Jędrzej Fiereck, Hubert Kuźniewski, Gabriela Lubieniecka,

- Sztafeta 4x200m K U16: Maja Mozarczyk, Alicja Zabłocka, Wiktoria Skorupska, Natalia Zięba,

- Sztafeta 4x200m M U16: Karol Kopański, Szymon Krupski, Hubert Kuźniewski, Jędrzej Fiereck,

Brązowi medaliści:

- Magdalena Kaczerowska, Bartosz Kopeć, Piotr Kowalski, Hubert Kuźniewski, Natalia Zięba (dwa brązowe medale)

Mistrzostwa Województwa LZS U14 i U16 w Lubawie:

3. miejsce w klasyfikacji drużyn - 12 medali dla Orka Iława Athletics

Złoci medaliści:

- Hubert Kuźniewski, Gabriela Lubieniecka, Jędrzej Fiereck, Michalina Tasarz,

- Sztafeta 4x100m U16: Maja Mozarczyk, Wiktoria Skorupska, Natalia Zięba, Kinga Barica,

Srebrni medaliści:

- Kinga Barica, Hubert Kuźniewski, Bartosz Kopeć,

- Sztafeta 4x100m U16: Jędrzej Fiereck (jedyny U16), Natan Nedzelskyi, Szymon Krupski, Hubert Kuźniewski

Brązowi medaliści:

- Piotr Kowalski, Szymon Krupski, Bartosz Kopeć



Mistrzostwa Województwa kat. U18 i U20 - 5 medali, Olsztyn 17.06.2023:

- Ola Sobczyńska - złota medalistka na 100 i 200 m (U18)

- Kaja Szczypińska - srebrna medalistka na 100 i 200 m (U18)

- Ola Kowalska - złota medalistka na 100 m przez płotki (U20)

