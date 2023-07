Takiego profilu jeszcze w "Budowlance" nie było. W Iławie rusza Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA\\\ 40 kandydatek i kandydatów zgłosiło się w procesie naboru do klasy I liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku w Iławie, w której to szkolić się będą młode piłkarki i piłkarze. — Rozwój edukacyjny tej klasy będzie tak samo ważny, jak rozwój sportowy — podkreśla w rozmowie z nami Wojciech Tarnowski, koordynator iławskiego ośrodka.

To będzie totalna nowość w iławskim systemie piłkarskim, ale także i edukacyjnym, bo w przeszłości jeszcze nigdy w mieście nad Jeziorakiem nie było klasy o profilu piłkarskim w szkole ponadpodstawowej, której działania mają być długofalowe. W przeszłości klasa taka była w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego przy ul. Sienkiewicza (szkołę kończyła w 2004 roku), jednak był to jednorazowy projekt stworzony pod tę grupę uczniów-zawodników, a nie działanie systemowe.

— Chcemy corocznie tworzyć klasę pierwszą liceum ogólnokształcącego o profilu piłkarskim. W trakcie procesu nauki przez cztery lata pobytu w naszej szkole będziemy szkolić przyszłych, mam nadzieję, piłkarzy, dziewczęta oraz chłopców, bo to klasa koedukacyjna, ale także bacznie przyglądać się ich postępom w nauce — mówi Wojciech Tarnowski, wieloletni nauczyciel wychowania fizycznego, a obecnie także kierownik internatu oraz koordynator klasy piłkarskiej w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939 roku, placówce szerzej znanej jako iławska "Budowlanka".

— Edukacja jest dla nas na pewno nie mniej ważna, niż rozwój sportowy grupy pierwszej, czyli najbliższej, oraz kolejnych. Już w trakcie procesu naboru zwracamy mocno uwagę na oceny ze szkoły podstawowej — dodaje koordynator Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego, którego kibice piłki nożnej bardziej niż z roli pedagoga kojarzą być może z roli piłkarza, a potem trenera (m.in. Jezioraka Iława, GKS-u Wikielec a ostatnio Sokoła Ostróda).

— Naszym założeniem jest wyszkolenie zawodniczki i zawodnika, który będzie potrafił odnaleźć się na poziomie co najmniej czwartoligowym, w przypadku chłopców. Jednak znamy też życie i zdajemy sobie sprawę, że nie każdy z tych uczniów zostanie profesjonalnym piłkarzem czy piłkarką, dlatego też chcemy, aby wykształcili się u nas na tyle dobrze, aby potem nie mieć problemów ze znalezieniem pracy czy pójściem na studia — tłumaczy Tarnowski.

Iława kolejnym punktem

Do końca maja uczniowie podstawówek chcący uczęszczać do klasy piłkarskiej w "Budowlance" składali (często przy pomocy rodziców czy opiekunów) dokumenty niezbędne w procesie naborowym. Zgłosiło się 40 uczennic i uczniów, chcących naukę łączyć z trenowaniem piłki nożnej. 36 z nich przeszło przez pierwsze sito, następnie przystąpili do testów, które odbyły się 12 i 16 czerwca na boiskach stadionu miejskiego. Właśnie kończy się proces rekrutacji do szkół, wkrótce powinniśmy poznać dokładną liczbę przyjętych uczniów.

Do klasy piłkarskiej zgłaszali się uczniowie/piłkarze z terenu całego powiatu iławskiego, była także aplikacja z sąsiedniego powiatu ostródzkiego, gdzie takiego ośrodka nie ma. Zgłaszali się trenujący już zawodnicy i zawodniczki takich klubów, jak Jezioranki Iława, Jeziorak Iława, GKS Wikielec, Motor Lubawa, Constract Lubawa czy Unia Susz.

— W naszej klasie uczyć się będą piłkarki i piłkarze konkretnych klubów, którzy oczywiście nie zmieniają barw klubowych w związku z przyjściem do naszej szkoły. Po lekcjach będą dalej trenować w swoich macierzystych drużynach — dodaje koordynator.

Ważnym aspektem funkcjonowania klasy jest fakt, że "Budowlanka" ma swój internat, w którym zamieszkać będą mogły uczennice i uczniowie spoza Iławy. — Oprócz tradycyjnego programu nauczania w liceum ogólnokształcącym, uczniowie będą mieli 10 godzin wychowania fizycznego: 3 wynikające z normalnego toku nauczania, oraz 7 dodatkowych, specjalizujących — wyjaśnia trener.

Iława będzie szóstym na mapie województwa warmińsko-mazurskiego miastem, w którym działać będzie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego.

"Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Piłkarskiego rozpoczął swoje funkcjonowanie w 2018 roku przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych w Elblągu. W 2022 roku WOSP został rozszerzony o trzy dodatkowe lokalizacje: Olsztyn (X Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego), Giżycko (II Liceum Ogólnokształcące) i Ełk (Zespół Szkół Sportowych w Ełku)" — czytamy na portalu Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej.

"W tym roku WOSP zostaje rozszerzony o kolejne dwie dodatkowe lokalizacje: Iława (Zespół Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku) i Mrągowo (1 Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte). Tegoroczne rozszerzenie jest możliwe dzięki przychylności lokalnych samorządów oraz pozyskaniu przez WMZPN dodatkowych środków z PZPN" - informuje WMZPN.

Jak przyznaje Tarnowski, proces tworzenia tej klasy w Iławie rozpoczął się już rok temu. — Dzięki przychylności i chęci działania organu prowadzącego naszą szkołę, czyli starostwa powiatowego w Iławie, mogliśmy zrealizować ten projekt. Swój wkład w cały proces i funkcjonowanie w przyszłości klas piłkarskich ma także miasto Iława, które oddaje do naszej dyspozycji obiekty sportowe, mam tu na myśli boiska stadionu miejskiego przy ul. Sienkiewicza — tłumaczy Tarnowski.

Zatrzymać u siebie zdolny narybek.

Teraz pora na... podstawówkę

O pomyśle (projekcie) stworzenia w Iławie klasy sportowej o profilu piłkarskim w szkole ponadpodstawowej pisaliśmy jako pierwsi na początku tego roku, przy okazji publikacji na temat działalności Akademii Jezioraka Iława.

Bartłomiej Boros, koordynator akademii, mówił wówczas:

— Problemem, z jakim się borykamy, jest ucieczka naszych wychowanków. Kończą szkołę podstawową i w celu realizacji swojej pasji, szukają szkół sportowych z klasami o profilu piłkarskim, współpracujących z konkretnymi klubami. Jeżeli posiadalibyśmy w Iławie taką klasę w szkole średniej współpracującej z Akademią IKS Jeziorak Iława to jestem przekonany, że większość zawodników nie uciekałaby z Iławy, a w dodatku moglibyśmy pozyskiwać zawodników z okolicznych miejscowości. Zwiększyłoby to atrakcyjność w wyborze szkoły, ale również stworzyłoby konkurencyjność dla takich ośrodków jak Elbląg, Olsztyn, Ełk, czy Grudziądz — to wypowiedź Borosa ze stycznia 2023 roku.

Artykuł zakończyliśmy wówczas zdaniem: "Klasa piłkarska w iławskiej szkole średniej? Czemu nie. Podobno już nawet są przymiarki dokonywane z pewną oświatową placówką..." I to się właśnie wypełniło. No to teraz napiszemy/zapytamy: klasa piłkarska w iławskiej szkole PODSTAWOWEJ? Czemu nie. Podobno już nawet są przymiarki dokonywane z pewną oświatową placówką...

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl