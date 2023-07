Smoki nadciągają nad Iławę! W regatach O Złote Wiosło Jezioraka popłynie ok. 350 zawodniczek i zawodników [program]

Będzie to już 9. edycja regat smoczych łodzi, które bardzo dobrze przyjęły się w mieście położonym nad najdłuższym jeziorem w Polsce i na stałe wpisały w kalendarz sportowych wydarzeń Iławy.

Drakens Iława

A propos bębnów - te słychać w centrum Iławy już właściwie od kilkunastu dni, gdy to w godzinach popołudniowych, wieczornych klub- główny organizator całego wydarzenia - przeprowadza treningi osad amatorskich, które zgłosiły się do zmagań na Małym Jezioraku. O naborze do tej kategorii pisaliśmy w artykule: Zbierzcie ekipę z pracy, osiedla, swoich znajomych i wystartujcie w regatach smoczych łodzi O Złote Wiosło Jezioraka! [szczegóły]