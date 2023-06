Piotr Dymowski nowym trenerem Unii Susz, Jarosław Chodowiec szkoleniowcem Jezioraka II Iława

Jeziorak Iława (obecnie IV liga) będzie miał zespół rezerw, który zostanie zgłoszony do rozgrywek A klasy. Więcej na ten temat tu: Odejścia oznaczają też przyjścia. Prawie dokładnie rok temu (28 lipca 2022) na naszym portalu poinformowaliśmy, że(obecnie IV liga) będzie miał, który zostanie zgłoszony do rozgrywek A klasy. Więcej na ten temat tu: Jeziorak zagra w A klasie. Tego nie było od wielu lat



Po zakończeniu sezonu 2022/23, co nastąpiło niedawno, powstał zatem wakat na stanowisku szkoleniowca pierwszego zespołu suskiego Klubu Sportowego. Nie trwało to jednak długo. IKS Jeziorak już także oficjalnie o tym poinformował: [Rusza nowy projekt! Jarosław Chodowiec trenerem IKS Jezioraka II Iława!]

Po zakończeniu sezonu 2022/23, co nastąpiło niedawno, powstał zatem wakat na stanowisku szkoleniowca pierwszego zespołu suskiego Klubu Sportowego. Nie trwało to jednak długo.

"NOWY TRENER!!! Sezon 2023/24 seniorzy Unii Susz zaczną pod okiem nowego trenera Piotra Dymowskiego" - poinformowała wczoraj (czwartek 29 czerwca) Unia za pomocą swoich social mediów.

""Dymas" to wychowanek Jezioraka Iława. Posiadający ogromne doświadczenie defensywny pomocnik zdobył je grając na II- i III-ligowych boiskach: 13 lat na boiskach II- i III- ligowego Jezioraka Iława, 2 sezony w III-ligowym Motorze Lubawa, 2 sezony w Zamku Kurzętnik z awansem do IV ligi, 1 sezon w Leśniku Międzyzdroje z awansem do III ligi, 1 sezon w Drwęcy Nowe Miasto Lubawskie z awansem do III ligi.

Przez ostatnie kilka sezonów był trenerem LZS Frednowy. Miniony sezon zakończył na 3. miejscu, ocierając się o awans do ligi okręgowej. "Dymas" witamy na naszym pokładzie. Życzymy sukcesów"— dodają suszanie. Seniorzy Unii przygotowania do nowego sezonu, jak nas poinformował trener Dymowski, rozpoczną 11 lipca.

Karuzela robi kolejne obroty, teraz nowego trenera szukają we Frednowych.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl