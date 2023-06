Stolica polskiego triathlonu zaprasza! Mistrzostwa kraju i koncert Organka [program Susz Triathlon 2023]

TRIATHLON\\\ To będzie prawdopodobnie najważniejsza impreza tri w tym roku w Polsce. Na to wskazuje choćby ranga zawodów, do których od dzisiaj do niedzieli (30 czerwca - 2 lipca) dojdzie w trakcie Susz Triathlon. Muzycznej uczty także nie zabraknie.

To będą trzy dni pełne sportowych zmagań na najwyższym poziomie! W Suszu odbędą się imprezy rangi mistrzowskiej. Właściwie, to już się odbywają — obecnie (piątek 30 czerwca, godz. 13.30) trwają mistrzostwa Polski w aquathlonie (połączenie biegu i pływania). Jutro i pojutrze wielkie emocje będą towarzyszyły zmaganiom MP na dystansie średnim (sobota) i sprinterskim (niedziela).

"To już dziś! Czas rozpocząć Susz Triathlon 2023!!

Od dziś do niedzieli, w stolicy polskiego triathlonu czekają na Was:

- Mistrzostwa Polski na dystansie średnim w triathlonie (1,9 – 90 – 21,1km)

- Mistrzostwa Polski w triathlonie w kat. Junior, U23 i Elita na dystansie sprinterskim

- Mistrzostwa Polski na dystansie sprint w Aquabike (0,75 – 20 km)

- Mistrzostwa Polski na dystansie średnim w Aquabike (1,9 – 90 km)

- Puchar Polski w triathlonie dla młodzików i juniorów młodszych na dystansie supersprinterskim

- Mistrzostwa Polski w Aquathlonie w kategorii żak, młodzik, junior młodszy oraz Age-Group, a także ogólnopolskie zawody aquathlonowe dla dzieci

- Mistrzostwa Polski Age-Group w triathlonie na dystansie sprinterskim (0,75 – 20 – 5 km) bez draftingu

Witamy w Suszu! Życzymy Wam udanych startów, wielu niezapomnianych wrażeń sportowych i dobrej zabawy!!" - czytamy w social mediach ST.

W Susz Triathlon najważniejszy jest sport, ale nigdy nie może zabraknąć dobrej muzyki. Na scenie ustawionej na plaży miejskiej nad Jeziorem Suskim wystąpi m.in. Jaśko Band (piątek), a największą gwiazdą weekendu jest Organek (sobota). Poniżej szczegółowy program Susz Triathlon 2023.

PROGRAM SUSZ TRIATHLON 2023

PIĄTEK - 30.06.2023

10:00 - 13:30: Wydawanie pakietów startowych dla zawodników MP w Aquathlonie

12:00 - 12:20: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - AQUATHLON DZIECI

12:25: START - AQUATHLON DZIECI

12:55 - 13:10: Odbiór sprzętu ze strefy zmian - kat. dzieci

12:55 - 13:40: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - MP AQUATHLON

13:15 - 13:30: Dekoracja - Aquathlon dzieci

13:45: Uroczyste otwarcie zawodów Susz Triathlon 2023

14:00: START - MP AQUATHLON - Żak - K

14:10: START - MP AQUATHLON - Żak - M

14:25: START - MP AQUATHLON - MŁODZIK - K

14:45: START - MP AQUATHLON - MŁODZIK - M

15:05: START - MP AQUATHLON - JUNIOR MŁODSZY - K

15:30: START - MP AQUATHLON - JUNIOR MŁODSZY - M

15:55: START - MP AQUATHLON - AGE GROUP - K

16:00: START - MP AQUATHLON - AGE GROUP - M

16:00 - 20:00: Odbiór pakietów startowych - MP DYSTANS ŚREDNI, PP SUPERSPRINT, MP SPRINT

od 16:00: Melvit Party - MP DYSTANS ŚREDNI / PP SUPERSPRINT

16:45 - 17:00: Odbiór sprzętu ze strefy zmian - MP AQUATHLON

17:00 - 18:00: Dekoracja - MP AQUATHLON

17:00 - 20:00: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - MP DYSTANS ŚREDNI

19:00: Odprawa techniczna - MP DYSTANS ŚREDNI / PP SUPERSPRINT

21:00: Koncert PAN B.

21.30: Koncert JAŚKO BAND



SOBOTA - 01.07.2023

6:00 - 7:30: Odbiór pakietów startowych - MP DYSTANS ŚREDNI

6:15 - 7:45: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - MP DYSTANS ŚREDNI

7:45 - 7:55: Rozpływanie - MP DYSTANS ŚREDNI

8:00: START - MP DYSTANS ŚREDNI / MP AQUABIKE / BIKERUN / SZTAFETY

10:00 - 13:00: Odbiór pakietów startowych - PP SUPERSPRINT

13:00 - 16:00: Odbiór sprzętu ze strefy zmian - MP DYSTANS ŚREDNI

13:30 - 14:45: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - PP SUPERSPRINT

14:45: Rozpływanie przez młodziczki - PP SUPERSPRINT

15:00 - 20:00: Odbiór pakietów startowych - MP SPRINT

15:00: START - PP SUPERSPRINT - kat. MŁODZIK - K

15:25 - 15:35: Rozpływanie przez młodzików - PP SUPERSPRINT

15:40: START - PP SUPERSPRINT - kat. MŁODZIK - M

16:00 - 16:10: Rozpływanie przez juniorki - PP SUPERSPRINT

16:15: START - PP SUPERSPRINT - kat. JUNIOR MŁODSZY - K

16:35 - 16:45: Rozpływanie przez juniorów - PP SUPERSPRINT

16:50: START - PP SUPERSPRINT - kat. JUNIOR MŁODSZY - M

17:30 - 18:00: Odbiór sprzętu ze strefy zmian - PP SUPERSPRINT

18:00: Dekoracja - MP DYSTANS ŚREDNI / PP SUPERSPRINT

18:00 - 20:00: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - MP SPRINT AG

19:00: Odprawa techniczna - MP SPRINT AG

20:00: Koncert OKO

21.30: Koncert ORGANEK



NIEDZIELA - 2.07.2023

6:15 - 7:30: Wydawanie pakietów startowych - MP SPRINT AG

6:30 - 7:45: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - MP SPRINT AG

7:40 - 7:55: Rozpływanie - MP SPRINT AG

8:00: START - MP SPRINT AG / MP AQUABIKE / BIKERUN / SZTAFETY

8:00 - 10:00: Wydawanie pakietów startowych - MP SPRINT JUNIOR, U23, ELITA

10:00 - 11:00: Odbiór sprzętu ze strefy zmian - MP SPRINT AG

10:00 - 10:40: Wstawianie sprzętu do strefy zmian - MP SPRINT JUNIOR, U23, ELITA

10:40 - 10:55: Rozpływanie przez zawodniczki - MP SPRINT JUNIOR, U23, ELITA

11:00: START - MP SPRINT JUNIOR, U23, ELITA - K

11:55 - 12:10: Rozpływanie przez zawodników - MP SPRINT JUNIOR, U23, ELITA

12:15: START - MP SPRINT JUNIOR, U23, ELITA - M

13:30 - 14:00: Odbiór sprzętu ze strefy zmian - MP SPRINT JUNIOR, U23, ELITA

14:00: Dekoracja - SPRINT

15:00: Uroczyste zamknięcie zawodów SUSZ TRIATHLON 2023

