Jednym radość, innym smutek. Constract Lubawa awansował do IV ligi, a Osa Ząbrowo spadła do B klasy

PIŁKA NOŻNA\\\ Spośród 17. zespołów ligowych z powiatu iławskiego jeszcze tylko Motor Lubawa nie wie, w której klasie rozgrywkowej zagra w sezonie 2023/24. Pozostałe drużyny już mogą sposobić się do nowych rozgrywek, w tej czy innej lidze.

Tabele końcowe sezonu 2022/23 znane są już od ponad tygodnia, jednak to nie oznacza, że wszystkie rozstrzygnięcia miały miejsce w weekend 17-18 czerwca. Niektóre drużyny musiały/muszą jeszcze rozegrać baraże.

III ligi (kolejny na przestrzeni ostatnich kilku sezonów) wywalczył GKS Wikielec, który zdominował rozgrywki forBET IV ligi. Więcej na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, m.in. w artykule: Nie będzie tu o zespołach, które zachowują ligowy status quo, tylko o tych, które się przemieszczają pomiędzy klasami rozgrywkowymi. Już na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu awans do(kolejny na przestrzeni ostatnich kilku sezonów) wywalczył, który zdominował rozgrywki. Więcej na ten temat pisaliśmy wielokrotnie, m.in. w artykule: Gieksa wraca do III ligi! Zespół z gminy Iława dominatorem rozgrywek

Motor Lubawa (Jezioraka Iława zostawiamy w spokoju, bo dalej będzie w tej klasie), który o utrzymanie na piątym poziomie rozgrywkowym walczy jeszcze z Zatoką Braniewo. W pierwszym pojedynku barażowym w sobotę w Lubawie padł remis 1:1, więcej pisaliśmy o tym W IV lidze w sezonie 22/23 grał także m.in.zostawiamy w spokoju, bo dalej będzie w tej klasie), który o utrzymanie na piątym poziomie rozgrywkowym walczy jeszcze z. W pierwszym pojedynku barażowym w sobotę w Lubawie padł remis, więcej pisaliśmy o tym TUTAJ . Rewanż nastąpi jutro (środa 28 czerwca) o godzinie 17.00 w Braniewie.

Motorowi oczywiście życzymy utrzymania, a gdyby tak się stało, to w przyszłym sezonie w IV lidze i tak - mimo awansu GKS-u Wikielec - mielibyśmy trzy drużyny z powiatu iławskiego , w tym dwie z miasta i gminy Lubawa, bo przecież awans uzyskał Constract.

Beniaminek klasy okręgowej (grupa 2) od początku nadawał ton rozgrywkom i pewnie zmierzał po tytuł mistrza, jednak akurat w ostatniej kolejce w tryby Constractu Lubawa wpadł piasek.

Zespół trenera Dawida Mederskiego przegrał na wyjeździe z Polonią Pasłęk (4. miejsce w tabeli końcowej) 1:2, jednak na szczęście dla sekcji futbolu tradycyjnego KSC (przypomnijmy: futsalowa zdobyła mistrzostwo Polski! ) punkty w serii kończącej rozgrywki potraciła także wiceliderka z Braniewa (remis 4:4 na wyjeździe z Iskrą Narzym). Constract miał w klasyfikacji końcowej tyle samo punktów (62) co Zatoka, ale że miał lepszy bilans bezpośrednich pojedynków, to też wywalczył upragniony awans.

Co ciekawe, gdyby to Zatoka wygrała ligę, a KSC był drugi, to ekipa trenera Mederskiego w barażach o IV ligę grałaby z... Motorem Lubawa.

B-klasowe, Olimpia Kisielice i Drewneks Sampława, które - to też ciekawostka - promocję do A klasy wywalczyły w tej samej kolejce po rozegraniu bezpośredniego pojedynku. Więcej na ten temat w artykule: Z awansu po tym sezonie cieszą się także nasze dwa zespoły, które - to też ciekawostka - promocję dowywalczyły w tej samej kolejce po rozegraniu bezpośredniego pojedynku. Więcej na ten temat w artykule: Drużyna pod dobrą Gwiazdą. Olimpia Kisielice i Drewneks Sampława z awansem do A-klasy! [zdjęcia]

I na koniec informacja smutna - drogę w dokładnie odwrotną stronę, z A klasy do B, pokona Osa Ząbrowo. Zespół z gminy Iława (13. miejsce na koniec sezonu w gr. 4 warmińsko-mazurskiej A klasy) niestety przegrał w niedzielę w barażu z Warmiakiem Łukta (13. miejsce w gr. 2).

Do wyłonienia zwycięzcy jedynego pojedynku barażowego (bez rewanżu) potrzebne były rzuty karne, które lepiej egzekwowali goście, jednak wiedzieć trzeba, że drużyna trenera Jarosława Zagórnego po pierwszej połowie prowadziła już 2:0 po bramkach Michała Szymańskiego. Po przerwie jednak goście doprowadzili do remisu, w dogrywce obie ekipy zdobyły po jednym golu (dla Osy strzelił Sławomir Żurawski), a finał karnych już znamy.



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl