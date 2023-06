Zbierzcie ekipę z pracy, osiedla, swoich znajomych i wystartujcie w regatach smoczych łodzi O Złote Wiosło Jezioraka! [szczegóły]

SMOCZE ŁODZIE\\\ Sobota, 8 lipca — już teraz zaklepujcie tę datę w kalendarzu! No bo przecież nie może Was zabraknąć na regatach O Złote Wiosło Jezioraka, zarówno na nabrzeżu położonego w centrum Iławy akwenu, jak i... na łodzi!

Krzewienie ducha sportu, w tym przypadku - związanego z wioślarstwem, konkretnie z wyścigami smoczych łodzi, ale także zachęcenie do wspólnej zabawy i miło spędzonego czasu jest powodem, dla którego klub Drakens Iława po raz kolejny nakłania do wiosłowania tych, którzy na co dzień nie wiosłują. Tradycją regat O Złote Wiosło Jezioraka , które corocznie odbywają się na położonym w samym sercu Iławy Małym Jezioraku jest bowiem to, że startują w nich także osady całkowicie amatorskie, które smocze łodzie kojarzą często tylko z relacji i zdjęć, ale nie z autopsji.

Stąd też, za naszym pośrednictwem, zachęta do zgłaszania swoich ekip; czy to złożonych z osób z pracy, z podwórka, a może z tej samej rodziny? (takiej osady chyba jeszcze nie było w iławskich regatach...). Organizatorzy pomogą przygotować się do startu, poniżej szczegóły od Drakensów.

— W kategorii Amator prawo startu mają zawodnicy pełnoletni, będący mieszkańcami powiatów iławskiego lub nowomiejskiego, którzy nie są zrzeszeni w klubach trenujących zawodników smoczych łodzi, nie dotyczy to jednak dobosza — tłumaczy Wojciech Duda z Drakens Iława.

— Dopuszczamy możliwość startu w każdej z osad amatorskich maksymalnie jednej osoby wiosłującej będącej członkiem sekcji smoczych łodzi Drakens Iława wg stanu na dzień 15 czerwca 2023 r. Na wniosek osoby zgłaszającej osadę amatorską, możemy dopuścić do startu zawodnika, który nie jest mieszkańcem powiatu iławskiego lub nowomiejskiego. Wniosek musi zostać przekazany nam najpóźniej do 1 lipca — przybliża szczegóły regulaminu przedstawiciel organizatora regat.

Osadę w kategorii Amator stanowi od 8 do 10 osób wiosłujących, w tym co najmniej cztery kobiety. Osada może zgłosić maksymalnie dwóch zawodników rezerwowych. W tej kategorii sterników wyznacza i zapewnia organizator.

— Osady startujące w kategorii Amator mają zagwarantowaną przez nas możliwość odbycia przed regatami dwóch jednogodzinnych, nieodpłatnych treningów na smoczej łodzi. Treningi prowadzone są przez zawodników naszego klubu i odbywać się będą do 5 lipca. Terminy treningów ustalane będą indywidualnie z kapitanami zgłoszonych osad. Po to zapewniamy treningi przed regatami, aby amatorzy nie zeszli na wodę nieprzygotowani . Aktualnie mamy zgłoszonych już 6 osad amatorskich. Treningi oczywiście odbywają się pod okiem doświadczonych sterników i zawodników Drakens Iława. Wpisowe wynosi 500 zł od załogi liczącej 10 osób. W kategorii amator jest wymóg mówiący o minimum 4 kobietach przy wiosłach na jednostce — tłumaczy Duda.

Zapisów do regat można dokonywać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: drakens.ilawa@gmail.com.

