Nadleśnictwo Iława poinformowało: Zakaz wejścia do lasu odwołany!

IŁAWA\\\ Obowiązujący od poniedziałku (12 czerwca) zakaz wejścia do lasu, związany z suszą i wystąpieniem 3. stopnia zagrożenia pożarowego, dzisiaj (14.06) został odwołany.

W poniedziałek Nadleśnictwo Iława poinformowało, że w związku z utrzymującym się 3. stopniem zagrożenia pożarowego lasu oraz mierzoną przez pięć kolejnych dni o godzinie 9:00 wilgotnością ściółki poniżej 10%, wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu .

To już jednak nieaktualne rozporządzenie, bo dzisiaj (środa 14 czerwca) Nadleśnictwo mające swą siedzibę przy ul. Lubawskiej w Iławie podało do publicznej wiadomości, że zakaz wejścia do lasu został odwołany.

zmianą warunków pogodowych oraz obniżeniem do 2. stopnia zagrożenia pożarowego lasu, odwołujemy, wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława z dnia 12 czerwca 2023 r., okresowy zakaz wstępu do lasu — czytamy na portalu nadleśnictwa — W związku zeoraz obniżeniem dozagrożenia pożarowego lasu,, wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława z dnia 12 czerwca 2023 r., okresowy zakaz wstępu do lasu — czytamy na portalu nadleśnictwa ilawa.olsztyn.lasy.gov.pl

Tu treść całego zarządzenia:

"Zarządzenie nr 37/ 2023 z dnia 14 czerwca 2023 roku Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława w sprawie odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu

Na podstawie § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, wprowadzonego w życie Zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe oraz na podstawie Art. 26 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 672, 1726, 2311, z 2023 r. poz. 412, 803) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 5 ze zm), zarządzam:

§ 1

W związku ze zmianą warunków pogodowych oraz obniżeniem do 2 stopnia zagrożenia pożarowego lasu, odwołuję, wprowadzony Zarządzeniem nr 36/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Iława z dnia 12 czerwca 2023 r., okresowy zakaz wstępu do lasu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 14 czerwca 2023 roku do odwołania.

Nadleśniczy

Hubert Krasula"



zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl