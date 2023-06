Tu żył i tworzył Zbigniew Nienacki. Cała posiadłość wystawiona jest na sprzedaż [zdjęcia]

Urodzony w Łodzi (1 stycznia 1929 roku), a zmarły 23 września 1994 roku Zbigniew Nienacki serią książek o Panu Samochodziku (ale też innymi swoimi utworami) bez wątpienia miał swój wpływ na zwrócenie uwagi czytelników na jezioro Jeziorak, Iławę i okolice . To właśnie tu toczyła się akcja jego niektórych książek, to tu bohaterowie przeżywali często niezwykłe historie, m.in. w opowieści "Pan Samochodzik i złota rękawica".

Czytelników, którzy nie znają twórczości i życiorysu pisarza, odsyłamy do innych źródeł, m.in. do Wikipedii , gdzie postać Nienackiego została dość bogato opisana. Teraz jednak skupimy się na(powiat iławski, gmina Zalewo), do której przeprowadził się w 1967 roku. Jedno z biur nieruchomości działających na terenie Iławy i Ostródy wystawiło ją na sprzedaż.