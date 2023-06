Śniadanie Obywatelskie na "niezbyt żywotnym" iławskim osiedlu

W pierwszym w tym roku Śniadaniu Obywatelskim 10 czerwca 2023 r. w większości wzięli udział mieszkańcy Osiedla XXX-lecia w Iławie, ale także i innych części miasta oraz goście spoza Iławy, zainteresowani edukacją obywatelską, którą prowadzi stowarzyszenie.

Cennym wkładem okazała się obecność przedstawiciela Spółdzielni Mieszkaniowej Praca, Patryka Wodzickiego, do którego mieszkańcy już na miejscu przekazali wiele uwag co do funkcjonowania osiedla. Wiele poruszanych kwestii dotyczy jednak nie tylko osiedla XXX-lecia, ale i całego miasta.

Na miejscu mówiono, że poznanie potrzeb mieszkańców to ważna rzecz.

- Jest tu nas spora grupa, można się podzielić swoimi opiniami, co należałoby zmienić na osiedlu, jak to osiedle powinno funkcjonować - powiedziała p. Marta, dodając, że chyba najfajniejsze jest to, że można było spotkać sąsiadów, co w dzisiejszych czasach nie jest takie oczywiste.

Pani Cecylia z kolei (która odebrała podziękowania za ubiegłoroczną współpracę dla Stowarzyszenia Kobiet Odważne) stwierdziła: - Podczas Śniadań Obywatelskich dzieją się cuda i magia! Bo ludzie ze sobą rozmawiają.

Przekazano nam, że wielu mieszkańców osiedla jest starszych, ale chcą się integrować, lecz nie mają gdzie. Latem wychodzą (poruszając się krzywymi chodnikami, często na kulach czy z laskami), by posiedzieć na ławeczkach, które są poobdrapywane i niszczą ubrania. To jednak ważny element dbania o swój i sąsiadów dobrostan. Niestety, zimą brakuje takiego miejsca, w którym najstarsi mieszkańcy mogliby się spotykać. Jednak przybyli na Śniadanie przedstawiciele średniego pokolenia podkreślali, że i dla nich przydałoby się miejsce spotkań. Brak świetlic to problem prawie wszystkich części Iławy. Spółdzielczy klub Polanka jest dla mieszkańców osiedla XXX-lecia za daleko. Marzą oni o tym, by miasto wykupiło pusty budyneczek, który wcześniej służył za miejsce handlu, i przekazało jako miejsce spotkań mieszkańców. Zajęcia w takiej świetlicy prowadziliby sami mieszkańcy, starsi mogliby np. czytać młodszym.

Wielokrotnie padały słowa o "martwym osiedlu", jedna z seniorek stwierdziła ze smutkiem, że nie ma już nawet kiosku z gazetami, a dawniej na tym niewielkim przecież kwadracie były aż trzy! Inna z pań dodała, że zimą nie ma po co wychodzić z domu i czuje się samotna. Te słowa padały z ust także innych seniorek.

Wśród potrzeb wymieniano na przykład konieczność zadbania o zieleń, czy wspomniane pomalowanie ławeczek w zielonym kąciku między blokami 1 Maja 15 a Kasprowicza 1 (falowiec).

Więcej parkingów czy zieleni?

Renowacja tego miniparku (w zakresie ławek, chodników, klombów, żywopłotów oraz doświetlenia ścieżek) to temat, który wielokrotnie - a nawet można powiedzieć, że najczęściej - był podnoszony. Lokatorzy mówią, że nie zmienił się on chyba od lat 70-tych. Osiedle cieszy się dużą ilością zieleni, w tym wysokimi drzewami (jeden mieszkaniec stwierdził jednak, że zaciemniają mu mieszkanie), jednak jest kilka zastrzeżeń: część mieszkańców zamiast pełnych mszyc krzewów (które są zbyt rzadko przycinane) wolałaby kwitnące rośliny. Przeszkadzają także drzewka owocowe, z których opadają śliwki mirabelki. Niewiele osób je zbiera, więc owoce zalegają na trawnikach, przyciągając osy.

Część osób wnosiła o rzadsze koszenie traw, inni dopowiadali, że trawy są za wysokie. Biorąc pod uwagę ostatnie susze, przeważały głosy przeciwne koszeniu, jest to jednak kwestia, która dzieli ludzi nie tylko w Iławie.

Zieleń kontra parkingi to także kwestie podnoszone na Śniadaniu: w wielu przypadkach wygrywała zieleń, ale mieszkańcy zauważali, że może warto by uregulować sprawę parkingów tzw. dzikich, gdy mieszkańcy parkują na trawie, bo brakuje miejsca. Brak wystarczającej liczby miejsc parkingowych zgłaszali lokatorzy ul. Smolki - między blokami 6 i 6a.

A wolne przestrzenie warto by wykorzystać w celach rekreacyjnych dla seniorów i dzieci - mówili mieszkańcy. Jednocześnie mieszkańcy prosili o większą kontrolę służb mundurowych, bo częstym problemem jest przesiadywanie na ławkach pijanych osób (zauważono zmniejszenie problemu w mini-parku, odkąd zainstalowano kamerę).

Pierwsze w tym roku spotkanie na trawie

Gośćmi wydarzenia na trawie między blokami przy ul. 1 Maja byli nie tylko seniorzy, ale i przedstawiciele średniego czy młodego pokolenia. Dzieci miały możliwość skorzystania z animacji, a dorośli w tym czasie dyskutowali. Na potrzeby dzieci rozmówcy także zwracali uwagę. Najważniejszym postulatem było zadbanie o bezpieczeństwo na placach zabaw i ich zmodernizowanie. Posiadacze psów mówili o niewielkim wybiegu.

Mówiono o problemach dotyczących ściśle wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni mieszkaniowej, jak konieczność odgrodzenia piwnic, by uniemożliwić organizowanie w nich libacji, czy też zmiana zamków do drzwi wejściowych wejściowych. Skarżono się także na podwyżki na przykład ogrzewania czy nieotynkowane bloki lub brak zadaszenia nad wiatrołapami prowadzącymi do klatek schodowych. Proszono także o zadaszenie, choćby prowizoryczne - plandekami, wiat śmietnikowych na zimę, by śnieg nie padał na klapy od śmietników. Zwracano także uwagę na bałagan w tych wiatach. Te kwestie od razu spisywał i rozjaśniał wspomniany przedstawiciel SM Praca.

Inną kategorią zgłaszanych kwestii były te dotyczące całego miasta, jak konieczność zmodernizowania parku miejskiego i dbania o jak największą ilość zieleni, w tym wysokich drzew. Jeden z mieszkańców zwrócił też uwagę na potrzebę organizowania darmowych wydarzeń kulturalnych.

Wnioski zostaną przekazane dalej, a na osiedlu, jak nas zapewniano, już tworzą się grupy liderskie, by poruszyć okolicę, która, jak mówią mieszkańcy, nie jest zbyt żywotna. Mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego, że za część działań sami mogą wziąć odpowiedzialność. Całość Śniadania stowarzyszenie przeprowadziło pod hasłem "Wspólne potrzeby we wspólnej przestrzeni", co trafnie określa efekty dyskusji.

Kolejne Śniadanie Obywatelskie (które jest zadaniem publicznym dofinansowanym ze środków gminy miejskiej Iława) odbędzie się 1 lipca na osiedlu Podleśnym, ale tradycyjnie mile widziani są mieszkańcy całej Iławy i nie tylko.