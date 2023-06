Patrole rowerowe ruszyły na iławskie ulice, już była pierwsza interwencja

Policyjny patrol rowerowy to patrol jak każdy inny. Funkcjonariusze mają przy sobie standardowe wyposażenie, a gdy potrzebują radiowozu, by na przykład przewieźć zatrzymanego, mogą poprosić oficera dyżurnego, który taki radiowóz wyśle w miejsce interwencji.

— Alejki wzdłuż jeziora Jeziorak czy rzeki Iławki, a także wąskie parkowe uliczki przez które nie przejedzie radiowóz są idealne do tego, by przemieszczać się po nich rowerem. W ciągu krótszego czasu są także w stanie sprawdzić większy obszar lub dotrzeć w inne niedostępne miejsce. Poza tym patrol rowerowy jest bardziej mobilny niż policjanci w patrolu pieszym i czasem lepiej widzi co się dzieje na chodnikach czy ścieżkach rowerowych — zauważa rzeczniczka prasowa iławskiej policji.

— Tak też było we wtorek 6 czerwca, kiedy to kilka minut po rozpoczęciu służby ukarali już pierwszych spacerowiczów, którzy szli ścieżką dla rowerów zamiast chodnikiem — dodaje st. asp. Joanna Kwiatkowska.

Policja przypomina

Zbliżające się wakacje i letnia aura sprzyjają aktywnemu wypoczynkowi. Wiele osób zamiast jazdy samochodem wybiera spacery lub przesiada się na rower. Na naszym terenie mamy wiele ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych. Niestety wiele osób zapomina, że chodnik to strefa przede wszystkim dla pieszych, a ścieżka rowerowa – dla jednośladów. Dlatego warto przypomnieć kilka podstawowych zasad:

Kto ma pierwszeństwo na ścieżce?

Jeśli jest to ścieżka przeznaczona wyłącznie dla rowerów, pierwszeństwo ma cyklista i na taką drogę nie powinni wchodzić piesi ani osoby jeżdżące na rolkach czy deskorolce. Natomiast jeśli jest to ścieżka pieszo-rowerowa, to każda ze stron musi zachować szczególną ostrożność. (ruch pieszych i rowerzystów odbywa się na całej powierzchni, jeżeli symbole na znaku drogowym oddzielone są kreską poziomą, natomiast jeśli symbole dzieli kreska pionowa, to ruch odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku).

Ponadto, na takim odcinku przeznaczonym zarówno dla pieszych, jak i dla cyklistów kierujący rowerem jest zobowiązany ustępować miejsca pieszym.

Jazda rowerem po chodniku:

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym jazda rowerem po chodniku jest zabroniona. Od tego zakazu są jednak trzy wyjątki:

1) gdy rowerzysta opiekuje się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) gdy warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Należy jednak pamiętać, że kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, zobowiązany jest jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym. Ponadto zgodnie z przepisami nie może przejeżdżać po przejściu dla pieszych. Zobowiązany jest bezwzględnie zejść z roweru i przeprowadzić go po pasach.

Piesi

Warto pamiętać, że tak jak chodnik jest do chodzenia, tak ścieżka rowerowa jest do jeżdżenia jednośladem, w związku z czym pieszy zobowiązany jest korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych. Drogą dla rowerów może poruszać się tylko w sytuacji, gdy nie ma chodnika lub pobocza, albo możliwości korzystania z nich. Mówi o tym przepis art. 11 ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym. W takiej sytuacji pierwszeństwo mają rowerzyści, z wyjątkiem przypadku, gdy pieszym jest osoba niepełnosprawna.

— Apelujemy do pieszych i rowerzystów o zachowanie ostrożności i przestrzeganie przepisów. Zapowiadamy także wzmożenie kontroli wobec niechronionych uczestników ruchu korzystających ze ścieżek rowerowych i pieszo–rowerowych. W przypadku stwierdzenia przez funkcjonariuszy wykroczenia popełnionego przez cyklistę bądź pieszego skutkiem może być udzielenie pouczenia, ale za niestosowanie się do przepisów może grozić również mandat — dodaje rzeczniczka prasowa komendy powiatowej policji w Iławie.

źródło: KPP Iława