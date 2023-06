Drużyna pod dobrą Gwiazdą. Olimpia Kisielice i Drewneks Sampława z awansem do A-klasy! [zdjęcia]

PIŁKA NOŻNA\\\ Wiemy już, które zespoły z grupy 3. warmińsko-mazurskiej B klasy awansują po tym sezonie do wyższej ligi. To MLKS Olimpia Kisielice i PFT Drewneks Sampława, a więc dwie drużyny reprezentujące powiat iławski!

W Kisielicach świętują!

Terminarz gr. 3 B klasy tak się ułożył, że właśnie w tę sobotę (3 czerwca) o godzinie 17:00 na własnym stadionie podopieczni Arkadiusza Gwiazdy podejmowali lidera tabeli, Drewneks Sampława. Mecz zakończył się zwycięstwem Olimpijczyków 3:2 (gole: Miller, A. Laszkowski, Felski - Wietecha, Podlaszewski) i tym samym - zapewnieniem sobie awansu do wyższej klasy rozgrywkowej już na dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

— Stało się tak ze względu na lepszy bilans w meczach bezpośrednich z Zamkiem Szymbark, zajmującym aktualnie trzecią pozycję w tabeli — tłumaczy szkoleniowiec MLKS-u.

— Jest to bardzo ważny dzień dla kisielickiego futbolu , ponieważ ostatni raz w A klasie byliśmy aż 8 lat temu! Drużynie z Sampławy dziękujemy za bardzo dobry mecz i mamy nadzieję, że spotkamy się w następnym sezonie już nieco wyżej. Dziękujemy również wszystkim kibicom, sponsorom i ludziom wspierającym Olimpię Kisielice, ponieważ bez Was awans nie byłby możliwy! — dodaje Arkadiusz Gwiazda.

Przy okazji przypomnijmy, że Olimpia za swoich najlepszych czasów występowała nawet w klasie okręgowej.

W Sampławie też radość

Jak się okazało dzień później, promocję wywalczyła także ekipa z gminy Lubawa. Drewneks mógł się już na dobre cieszyć po niedzielnym meczu Zamka z Agricolą Mierki, który zakończył się bezbramkowym remisem, co oznacza, że drużyna z Szymbarka (także powiat iławski, konkretnie gm. Iława) zajmie na koniec sezonu maksymalnie trzecie miejsce.

— Awans jest nasz!!! W przyszłym sezonie zagramy w A-klasie! — poinformował wczoraj klub z Sampławy.

— Jak to mówi stare przysłowie: do trzech razy sztuka . My, czyli młody, pełen ambicji klub po trzech latach spędzonych w B-klasowych rozgrywkach już dziś może świętować awans do wyższej ligi, dzięki remisowi w meczu pomiędzy Zamkiem Szymbark a Mierkami. Jesteśmy już na dwie kolejki przed końcem sezonu pewni awansu. Brawo PFT, cel zrealizowany — czytamy w social mediach Drewneksu.

— Piękna historia zbudowana w trzy lata. Mimo to, że to awans do A-klasy my potrafimy cieszyć się z małych, ale jakże dla nas ważnych chwil. Jedno jest pewne: PFT Drewneks Sampława zaprasza Was od nowego sezonu do rozgrywek A-klasowych — dodają uradowani sampławianie.

B KLASA GR. 3

TABELA PO 20 KOLEJKACH

1. Drewneks 47 82:25

2. Olimpia 47 67:34

----------------------------------

3. Zamek Sz. 39 70:34

4. Mierki 37 37:25

5. Leśnik 35 48:38

6. Iskra 33 60:52

7. Orzyc* 33 42:23

8. Wicher* 22 38:45

9. Zamek K. 21 41:58

10. Mewa 14 40:77

11. Torpeda 12 42:61

12. Wel 0 14:109

* mecz mniej

