Policjanci zatrzymali poszukiwanych. Jeden z nich trafił do więzienia za znęcanie się nad najbliższymi

POWIAT\\\ Policjanci z komendy powiatowej w Iławie w ostatnich dniach zatrzymali kolejnych poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości, w tym 67-latka, który miał do odbycia wyrok za znęcanie się nad najbliższymi.

— Jednym z wielu zadań policjantów w codziennej służbie jest ustalanie miejsca przebywania i zatrzymywanie osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości. Niektórzy poświęcają wiele energii, by skutecznie ukryć się przed funkcjonariuszami natomiast inni spacerują po mieście zapominając o ciążącym na nich wyroku sądowym — zauważa st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa komendy powiatowej policji w Iławie.

— Jedni ukrywają się latami, zmieniając miejsce pobytu, posługując się fałszywymi danymi i co chwilę zerkając przez ramię, czy ktoś ich nie obserwuje. Inni czasami nawet nie mają świadomości, że przez niezapłacone grzywny lub niereagowanie na wezwania sądu znaleźli się na liście osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości — dodaje oficer prasowa iławskiej policji.

Kiedy do KPP Iława przyszło zarządzenie o ustaleniu miejsca pobytu i osadzeniu w zakładzie karnym 67-latka policjanci w pierwszej kolejności pojechali sprawdzić jego miejsce zamieszkania. — Okazało się, że mężczyzna był w domu. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca gminy Iława i przetransportowali do więzienia, gdzie spędzi najbliższy rok za znęcanie się nad najbliższymi — informuje st. asp. Kwiatkowska.

— Z kolei szukanego 32-latka funkcjonariusze podczas patrolu miasta zauważyli, kiedy ten spacerował po swoim podwórku. Policjanci codziennie zapoznają się z listą osób poszukiwanych i pamiętali, że mężczyzna nie stawił się w wyznaczonym terminie w zakładzie karnym. Dlatego zatrzymali go i przetransportowali do więzienia. Odbędzie tam karę 32-dni pozbawienia wolności za znieważenie funkcjonariuszy — relacjonuje rzeczniczka KPP Iława.

— Natomiast 16-latek, który oddalił się z młodzieżowego ośrodka wychowawczego został zatrzymany na jednej z ulic w Suszu. Funkcjonariusze wiedzieli, że młody mężczyzna szukany jest przez sąd rodzinny i nieletnich i jak tylko go zauważyli, natychmiast go zatrzymali i przetransportowali do ośrodka znajdującego się na terenie województwa zachodniopomorskiego — dodaje st. asp. Joanna Kwiatkowska.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl

źródło: KPP Iława