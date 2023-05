Niewybuch w lesie. Nadal znajdowane są "niespodzianki" z czasów II wojny światowej

Pomimo upływu wielu lat, na naszych terenach, nadal odnajdywane są niebezpieczne „pamiątki” z okresu II wojny światowej. Miny, granaty, pociski, amunicja to wybuchowe „niespodzianki”, na które mieszkańcy natrafiają podczas prac budowlanych, polowych czy też podczas spacerów w lesie.

We sobotę (20.05.2023 r.) policjanci iławskiej jednostki otrzymali informację, że na terenie okolicznego lasu podczas spaceru jeden z mieszkańców miasta zauważył przedmiot przypominający niewybuch. Na miejsce zgłoszonej interwencji pojechał funkcjonariusz z grupy minersko–pirotechnicznej Komendy Powiatowej Policji w Iławie. Policjant ustalił, że jest to pocisk przeciwpancerny prawdopodobnie z zapalnikiem 37 mm z okresu II wojny światowej. Mundurowi zabezpieczyli miejsce znaleziska do czasu przyjazdu saperów z jednostki wojskowej z Lidzbarka Warmińskiego, którzy zabrali niewybuch, celem jego zneutralizowania.

Funkcjonariusze przypominają!

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału, nie należy go dotykać, oglądać czy przenosić lecz natychmiast zadzwonić na policję.

Miejsce znalezienia niewybuchu należy w sposób wyraźny oznaczyć, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych i natychmiast przekazać informację o znalezisku odpowiednim służbom, np. policji.

Informując o niebezpiecznym znalezisku należy precyzyjnie określić miejsce odnalezienia, określić co zostało znalezione, wygląd, ogólne gabaryty, ilość, podać telefon lub adres kontaktowy do osoby informującej o znalezisku.

Policjanci podkreślają, że wojskowy materiał wybuchowy niezależnie od daty jego produkcji wciąż zachowuje swoje właściwości i jest praktycznie całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych.

W przypadku znalezienia takich przedmiotów trzeba natychmiast powiadomić policję, która potwierdzi, czy mamy do czynienia rzeczywiście z niewybuchem, a następnie zawiadomi o tym fakcie patrol saperski i zabezpieczy miejsce do czasu ich przybycia.

oprac. eka / KPP Iława