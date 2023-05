Tragiczny wypadek na cmentarzu w Iławie. Poszkodowany zmarł w szpitalu

IŁAWA\\\ Wczoraj (wtorek 9 maja) na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej na jednej z alejek doszło do potrącenia ponad 80-letniego mężczyzny. Niestety, poszkodowany zmarł w szpitalu w wyniku poniesionych obrażeń.

— Każdego dnia policjanci na terenie powiatu iławskiego pracują na miejscu zdarzeń drogowych czy też zatrzymują nieodpowiedzialnych kierujących. Prędkość, alkohol, a przede wszystkim niestosowanie się do podstawowych zasad ruchu drogowego to główne przyczyny wypadków drogowych — czytamy we wstępie dzisiejszego komunikatu komendy powiatowej policji w Iławie.

We wtorek (9 maja) kilka minut po godzinie 14:00 oficer dyżurny iławskiej policji został poinformowany o zdarzeniu drogowym na cmentarzu komunalnym przy ul. Ostródzkiej w Iławie .

— Policjanci natychmiast pojechali na miejsce. Wstępnie ustalili, że 54–latek kierujący iveco podczas cofania na alejce na cmentarzu komunalnym najechał na pieszego. Mężczyzna, w wieku ponad 80 lat, został przetransportowany do szpitala, jednak na skutek poniesionych obrażeń zmarł. Kierujący iveco był trzeźwy — mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka prasowa KPP Iława.

>> Natomiast w Siemianach (gmina Iława) policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. — Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 40–latek kierował rowerem mając prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie — relacjonuje oficer prasowa iławskiej policji.

— Obaj mężczyźni w najbliższym czasie ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem. A my, kolejny raz, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników dróg, apelujemy o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, rozwagę, życzliwość i empatię na drodze — dodaje st. asp. Joanna Kwiatkowska.

red

ilawa@gazetaolsztynska.pl