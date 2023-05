Rajd Pomarańczowy już po raz szesnasty. Zapisy czas - start!

Pomarańczowy Rajd ulicami Iławy to już wieloletnia tradycja. Jak co roku na początku lata setki rowerzystów w pomarańczowych koszulkach wyrusza na trasę rajdu. Na fanów jednośladów czekają pomarańczowe koszulki, malownicze trasy, a na mecie piknik rodzinny z ZHP Iława.

Już 20 maja po raz szesnasty odbędzie się tradycyjny Rajd Pomarańczowy Króla Holandii.

To typowo rodzinne piknikowe wydarzenie wraca na miejskie i okoliczne ścieżki rowerowe w rozszerzonej formule.

W tym roku - dwie trasy: dłuższa dwudziestka i krótsza dziesiątka, dla rowerzystów, osób na wózkach inwalidzkich, nordic walking i slow jogging. Tradycyjnie po trasach poruszać się będziemy w piętnastoosobowych grupach, do których możemy zapisywać się już od 9 maja w Informacji Turystycznej w Iławie. Każda grupa będzie miała swojego przewodnika po trasie i to właśnie ta osoba będzie dopasowywać długość trasy do możliwości grupy.

Właściwie jak to się wszystko zaczęło?

Dzień Króla (Koningsdag) to jedno z najważniejszych świąt narodowych w Holandii obchodzone również w Iławie w ramach współpracy i wzajemnej promocji między Iławą i holenderską gminą Tholen. Dzień Króla obchodzony jest od 2014 roku, natomiast od 1891 roku obchodzono Dzień Królowej (Koninginnedag) dla uczczenia głowy państwa.

W jaki sposób mogę wziąć udział?

Aby dołączyć do Rajdu Pomarańczowego, należy najpierw zapisać się w Biurze Informacji Turystycznej osobiście lub telefonicznie 89 648 58 00.

Zapisy są niezbędne, aby bezpiecznie przeprowadzić rajd oraz aby dopasować trasę do możliwości grupy. Ponadto na pierwsze 200 osób w dniu rajdu będą czekać tradycyjne pomarańczowe koszulki.

Którędy będą wiodły pomarańczowe trasy?

Uczestnicy rajdu podzieleni będą na grupy, zaś każda z grup będzie miała swojego przewodnika – opiekuna, przewodnika na trasie.

Trasa rowerowa dłuższa:

Start: parking przy ratuszu. Następnie: zjazd Aleją Pojednania do Bulwaru Jana Pawła II, Bulwar Jana Pawła II w kierunku Galerii Jeziorak, Bulwar Jana Pawła II wzdłuż ul. Mickiewicza, wyjazd z bulwaru na wysokości Hotelu Stary Tartak, wjazd w ul. Biskupską i dalej w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja przez most, dalej na rondzie w prawo na ul. Niepodległości aż do młyna, skręt na Wyspę Młyńską, następnie ścieżką rowerową do ulicy Sosnowej, następnie skręcamy w Al. Jana Pawła II i jedziemy do ronda przy Tiffi, skręcamy w prawo w ul. Dąbrowskiego, następnie jedziemy ul. Zalewską aż do Gminnej Spółki Komunalnej, przed nią skręcamy w lewo w kierunku Szałkowa, w Szałkowie skręcamy w lewo do Iławy, za ogródkami działkowymi skręcamy w ul. Wańkowicza i jedziemy ścieżką pieszo – rowerową aż do wyjazdu przy hotelu Tiffi, następnie skręcamy przy Kuźni Talentów i ścieżką rowerową wzdłuż Iławki jedziemy na METĘ, czyli na Wyspę Młyńską.

Trasa rowerowa krótsza:

Start – jak wyżej – bulwarem Jana Pawła II wokół Małego Jezioraka, następnie skręcamy w tunel w kierunku lodowiska, jedziemy parkingiem przy basenie i skręcamy w bramę główną stadionu, przejeżdżamy przez stadion w kierunku Małej Stacji PKP i skręcamy do lasku miejskiego, wyjeżdżamy na ulicy Sienkiewicza i jedziemy przy liceum, przez most ulicą Konstytucji III Maja w kierunku Tiffi, następnie ścieżką pieszo – rowerową nad Dużym Jeziorakiem w kierunku Skarbka, powrót ulicą Dąbrowskiego, przy Tiffi skręcamy na rondzie w lewo i jedziemy obwodnicą aż do ulicy Piaskowej, następnie na wysokości ulicy Sosnowej przy rzeźbie mrówki wjeżdżamy na ścieżkę rowerową w kierunku Wyspy Młyńskiej – META

Trasa nordic walking i pozostałe grupy:

Start z parkingu przy ratuszu. Następnie idziemy bulwarem Jana Pawła II wokół Małego Jezioraka (w kierunku Galerii), następnie skręcamy w tunel w kierunku lodowiska, idziemy parkingiem przy basenie i skręcamy w bramę główną stadionu, przechodzimy przez stadion w kierunku Małej Stacji PKP i skręcamy do lasku miejskiego, wychodzimy na ulicy Sienkiewicza i idziemy przy liceum, przez most ulicą Konstytucji III Maja w kierunku Tiffi i skręcamy na ścieżkę pieszo – rowerową za Tiffi, przechodzimy obok Ekomariny, wzdłuż ogródków działkowych za którymi skręcamy w prawo w kierunku Intermarche, wracamy ulicą Dąbrowskiego i na wysokości Kuźni Talentów skręcamy na ścieżkę pieszo – rowerową i idziemy w kierunku Wyspy Młyńskiej - META

Program Rajdu

Uwaga! Godziny startów poszczególnych grup mogą ulec zmianie, zapraszamy zatem wszystkich uczestników na otwarcie rajdu, po którym od razu rozpoczną się pierwsze starty.

10.00 Otwarcie Biura Rajdu - potwierdzenie obecności i odbiór koszulki.

Miejsce: Informacja Turystyczna w Iławie.

12.00 Otwarcie rajdu i start grup rowerowych

Miejsce: parking między ratuszem a ICK

12.40 Start I grupy „ Wózkowej”

Miejsce: plac przed ratuszem.

13.00 Start I grupy Slow Jogging i Nordic Walking

Miejsce: parking między ratuszem, a ICK

Od 13.30 piknik rodzinny z poczęstunkiem

Miejsce: Wyspa Młyńska, Iława

I na koniec – najważniejsze!

Aby zachować należyte bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Data wydarzenia: 20 maja 2023 r.

oprac. eka