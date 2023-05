Następne pijane matki opiekowały się dziećmi

- Skrajną nieodpowiedzialnością wykazały się dwie mamy, które kompletnie pijane opiekowały się swoimi malutkimi dziećmi - mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska. Pierwsza z kobiet w nocy spacerowała z 8 miesięcznym synkiem, a druga w domu "opiekowała" się trójką swoich dzieci . W organizmie obu kobiet krążyło ponad 1,5 promila alkoholu. Ze zdarzeń sporządzona została dokumentacja, która zostanie przesłana do sądu rodzinnego.

W niedzielę (07.05.2023 r.) kilka minut przed godziną 23:00 oficer dyżurny iławskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie, że jedną z ulic w mieście dwie dorosłe osoby idą z malutkim dzieckiem, które jest w wózku.

Zgłaszający dodał, że opiekunowie znajdują się pod znacznym działaniem alkoholu. Na miejsce został wysłany policyjny patrol w celu zweryfikowania otrzymanego zgłoszenia. Interweniujący funkcjonariusze na miejscu zastali kompletnie pijaną mamę mającą pod opieką 8-miesięcznego chłopca oraz również nietrzeźwego jej 41–letniego partnera.

Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że w organizmie obojga dorosłych krążyło po 1,5 promila alkoholu. Policjanci przekazali chłopca pod opiekę trzeźwej babci.

Funkcjonariusze z interwencji sporządzili dokumentację, która trafi do sądu rodzinnego. Jego zadaniem będzie dokładne zbadanie sytuacji, do której doszło na jednej z iławskich ulic. Jeśli okaże się, że swoim zachowaniem opiekunowie stworzyli realne zagrożenie dla malutkiego chłopczyka, może grozić im kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.



Natomiast o kolejnej nietrzeźwej mamie policjanci zostali poinformowani przez kuratora. Okazało się, że 28–latka opiekowała się trójką dzieci w wieku 3-10 lat, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Dziećmi zajęła się trzeźwa sąsiadka. O tej sytuacji również został poinformowany sąd rodzinny.

Obie kobiety ze swojego skrajnie nieodpowiedzialnego zachowania w najbliższym czasie będą tłumaczyć się przed sądem.

oprac. eka / KPP Iława