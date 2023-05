Sam skonstruował sprzęt i wytwarzał bimber

Przed sądem w najbliższym czasie tłumaczyć się będzie 73-latek. Mężczyzna w swoim domu za pomocą własnoręcznie skontrowanego urządzenia do destylacji produkował bimber. Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych za to przestępstwo przewiduje karę do lat 3 pozbawienia wolności.