Strażacki star pojechał na Ukrainę

Mimo że 30-letni, to na chodzie i jeszcze w dobrym stanie jest samochód strażacki, który został przekazany do Mikołajewa w obwodzie lwowskim. To miasto, którego władze chcą bliską współpracować z Iławą.

Trzyosobowa delegacja z Mikołajewa najpierw przez cały dzień zwiedzała Iławę, w tym z pokładu statku Ilavia, a także przyglądała się pracy w iławskich spółkach miejskich.

Bliżej wieczoru Ukraińcy spotkali się na placu przed ratuszem ze strażakami, władzami miasta i delegacją rady miasta w Iławie, by odebrać umowę i kluczyki do strażackiego samochodu, podarowanego przez miasto Iława i OSP Iława. Strażacy-ochotnicy jeździli nim 30 lat!

Naczelnik-wiceprezes OSP Iława Łukasz Borucki, który odpowiada m.in. za sprzęt, z którego korzystają strażacy – ochotnicy w Iławie, zdradził nam, że samochodu trochę szkoda, bo przez 30 lat można się było do niego przywiązać, ale za to będzie dobrze służył w Mikołajewie. - Jest na chodzie i w dobrym stanie - mówi nam naczelnik. - A my już dostaliśmy następny samochód - dodał.

Tymczasem star 244, dotychczas należący do OSP Iława, zaczyna nową misję.