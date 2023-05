Iławskie zuchy przyglądały się pracy policjantów

W poniedziałek (17.04.2023 r.) iławskich funkcjonariuszy w miejscu ich pracy odwiedziła 99 Iławska Gromada Zuchowa "Wilczki". Już od samego początku młodzież trafiła pod opiekę st. asp. Joanny Kwiatkowskiej oficera prasowego iławskiej jednostki policji. Dzieci dowiedziały się, że tak jak w szkole jest regulamin, tak samo w komendzie policji jest „Plan ochrony obiektu”. I każda osoba wchodząca na teren jednostki policji w pierwszej kolejności musi okazać dokument tożsamości w punkcie obsługi interesanta, mówiąc jednocześnie jaki jest powód wizyty.

Policjantka następnie omówiła, czym na co dzień zajmuje się oficer dyżurny oraz jego zastępca, do których dzwonimy, kiedy potrzebujemy pomocy.

Dodała również, jakie zadania w codziennej służbie mają funkcjonariusze prewencji czy ruchu drogowego, informując jednocześnie dlaczego mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego noszą kamizelki odblaskowe oraz białe czapki, białe pasy czy białe rękawiczki.

St. asp. Joanna Kwiatkowska wytłumaczyła uczniom czemu dzielnicowy nazywany jest „policjantem pierwszego kontaktu” i czym na co dzień się zajmuje. Dodając, że w jego pracy najważniejszy jest kontakt z obywatelami. Pomocna jest w tym aplikacja mobilna Moja Komenda oraz Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, z których możemy skorzystać mając np. smartfona.

Następnie uczestnicy spotkania dowiedzieli się, po co policjantom czworonożni funkcjonariusze oraz jakimi pojazdami poruszają się funkcjonariusze, informując jednocześnie, czym różni się radiowóz oznakowany od nieoznakowanego oraz po co policjantom motorówka czy rowery.

Opowiedziała również, czym na co dzień zajmują się policjanci dochodzeniowo–śledczy, po czym wszyscy udali się do pokoju technika kryminalistyki, który wytłumaczył dzieciom, dlaczego w walizce ma słoik czy folię aluminiową. Omówił rodzaje pędzli, jakie posiada i pokazał, jak zabezpiecza się odciski palców np. z okna, aby nie musieć całego wysyłać do laboratorium kryminalistycznego.

Zuchom została również zaprezentowana kamizelka kuloodporną oraz zestaw przeciwuderzeniowy, który składa się z kamizelki z ochraniaczami barków i ramion, ochraniaczy nóg, ochraniaczy rąk oraz kasku ochronnego z osłoną, aby choć przez chwilę poczuć się funkcjonariuszem zabezpieczającym imprezę masową.

Przebiegające w miłej atmosferze spotkanie zostało uwieńczone mnóstwem ciekawych pytań i zdjęć.

eka / KPP Iława