Od 12 lat nie miał prawka, ale wsiadł za kółko

Pierwszego z kierujących policjant zatrzymał w środę (26.04.2023 r.) na terenie gminy Kisielice. Funkcjonariusz - kiedy zobaczył, kto kieruje oplem - natychmiast postanowił zatrzymać go do kontroli drogowej. Policjant pamiętał, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym. Potwierdziło to sprawdzenie w systemach. Okazało się, że 42–latek kierował oplem pomimo tego, że 12 lat temu zostały mu cofnięte uprawnienia. Mężczyzna i jego pasażer dodatkowo nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa, za co zostali ukarani mandatami.

Natomiast w Lasecznie 85–latek kierujący renaultem nie zachował szczególnej ostrożności podczas wykonywania manewru cofania, w wyniku czego zjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście mężczyźnie nic poważnego się nie stało.

Tymczasem w Iławie policjanci zatrzymali nietrzeźwego kierującego. W trakcie czynności okazało się, że 44–latek jeździł mercedesem, mając ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy kierującemu.

oprac. eka / KPP Iława