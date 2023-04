Święto Flagi - zapraszają harcerze

W programie odbędzie się konkurs, koncert Hufcowego Zespołu Muzycznego, wspólne zabawy oraz tańce, gry i animacje dla dzieci, pokaz pierwszej pomocy, a także przemarsz z dużą Flagą Polski.



Dodatkowo podczas festynu będzie można poznać bliżej środowisko harcerskie, dowiedzieć się, jak zapisać dziecko lub podjąć się dołączenia już jako instruktor ZHP.



Festiwal odbywał się w przeszłości i jest dosyć znany iławianom i iławiankom, w tym roku wracamy ze zdwojoną siłą gotowi do działania, dlatego też motywem przewodnim wydarzenia będzie hasło - "#RadosnyPatriotyzmwIławie". Właśnie z takim nastawieniem chcemy wspólnie razem z Wami podkreślić istotę tego święta, czy to na miejscu w Galerii Jazzowej czy w social mediach, gdzie serdecznie zapraszamy do publikacji zdjęć ukazujących jak świętujecie owo wydarzenie dodając hasztag "#RadosnyPatriotyzmwIławie" . Pokażmy wszystkim, że patriotyzm można celebrować z uśmiechem na twarzy!



Narodowe Święto Flagi w Iławie [#RadosnyPatriotyzmwIławie]

Data wydarzenia: 02.05.2023

Godzina rozpoczęcia: 17:00

Miejsce: Galeria Jazzowa (obok Ratusza Miejskiego)

Program wydarzenia obejmuje:

Konkurs wiedzy o Polsce.

Koncert Hufcowego Zespołu Muzycznego.

Wspólne tańce.

Kiełbaski z ogniska.

Zabawy, gry i animacje dla dzieci.

Pokaz pierwszej pomocy.

Przemarsz z flagami i dużą Flagą Polski.

... i wiele innych atrakcji.