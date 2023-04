Za hot-doga, alkohol i sok miał zapłacić później

Mężczyzna zatankował paliwo po czym zrobił zakup na stacji benzynowej. Kiedy okazało się, że nie może zapłacić kartą oświadczył, że szybko skoczy do bankomatu po gotówkę. Jednak do chwil obecnej nie wrócił i nie opłacił zaległości.

Policjanci z Posterunku Policji w Kisielicach pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Iławie prowadzili dochodzenie w sprawie kradzieży na stacji benzynowej. Z ustaleń śledczych wynikało, że w lutym 2023 r. na terenie Kisielic ktoś ukradł paliwo i produkty spożywcze. Policjanci ustalili, że sprawca przyjechał samochodem na stację po czym zatankował auto a następnie wziął jeszcze hot-dogi, olej napędowy, alkohol, papierosy i sok. Kiedy przyszło do płacenia okazało się, że jest problem z kartą. Wtedy to poprosił obsługę, żeby chwilkę poczekali a on skoczy po gotówkę do bankomatu. Mężczyzna jednak nie wrócił na stację. Dlatego pokrzywdzeni o wszystkim poinformowali policjantów. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchali świadków i zabezpieczyli zapis z monitoringu, na którym nagrało się całe zdarzenie. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na ustalenie i zatrzymanie sprawcy. Okazał się nim 35–latek. Mężczyzna usłyszał zarzut, a postępowanie zakończono aktem oskarżenia.

Kodeks karny za kradzież przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.

oprac. eka / KPP Iława