Nowy sprzęt do badania trzeźwości

Dzięki współpracy funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Suszu z Gminą Susz polcjanci otrzymali nowe przewoźne urządzenie do badania stanu trzeźwości. Alkomat iBlow to profesjonalne urządzenie służące do przesiewowego, szybkiego pomiary bez użycia i wymiany ustnika. Został on wyposażony w nowoczesny platynowy sensor elektrochemiczny typu Suracell o bardzo wysokiej dokładności i dużej wytrzymałości. Dzięki czemu iBlow nie tylko wskazuje, że osoba poddana badaniu jest pod wpływem alkoholu, ale także pokazuje jakie jest stężenie alkoholu w organizmie.

Alkomat będzie wykorzystywany przez policjantów podczas codziennych działań w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy Susz. Funkcjonariusze dodają, że każdy kto będzie chciał zbadać swój stan trzeźwości może przyjść do Komisariatu Policji w Suszu i to zrobić.

oprac. eka / KPP Iława