Mazurskie MTB zacznie się w Iławie [szczegóły Milko Mazury MTB]

Iławskie zmagania pod nazwą "Wyścig Pięciu Jezior", będące inauguracyjną odsłoną nowego sezonu Milko Mazury MTB, to pierwszy etap cyklu, który odbywa się w miejscach zdecydowanie bardziej kojarzących się z żeglarstwem niż dwoma kółkami.

Projekt Stowarzyszenia Luz Grupa z Mrągowa, polegający na „odczarowaniu” Mazur i pokazaniu ich z kolarskiej perspektywy, z roku na rok przybiera na sile. W niedzielę kolorowy peleton zamelduje się w Iławie, a następnie Milko Mazury MTB zaprosi m.in. do Mrągowa, Mikołajek, Giżycka, Rynu, Pasymia, a także Kwidzyna.

– W Iławie przygotowaliśmy typowo mazurską trasę w bliskim sąsiedztwie wody – mówi Arkadiusz Cała, organizator cyklu. – Będziemy ścigać się w formule klasycznego maratonu MTB z długą pętlą, prowadzącą przez malownicze tereny nad kilkoma okolicznymi jeziorami. Nie zabraknie sekcji trudnych technicznie z wymagającymi podjazdami i zjazdami. Warto wybrać dystans odpowiedni do swoich możliwości fizycznych i umiejętności, by spokojnie dojechać do mety. Czeka nas cały dzień pełen emocji kolarskich i na pewno każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie — dodaje Cała.

W czasie jednego etapu Milko Mazury MTB odbywa się kilkanaście wyścigów. Bazą miasteczka w Iławie będzie Centrum Turystyczno-Rekreacyjne przy ul. Biskupskiej 2, czyli teren przy basenie miejskim. O godz. 10.00 ruszy wyścig na dystansie Pro o długości blisko 80 km, a następnie w krótkich odstępach czasu rozpoczną się zmagania w kategoriach Expert (58,5 km), Hobby (38,5) oraz Fun (15).

O godz. 14.00 na trasę wyruszą pierwsi zawodnicy wyścigów Łaciate Junior Race, którzy ścigają się w kategoriach młodzik i żak w ramach Ligi Szkółek Kolarskich, zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Kolarskiego. Na pętlach wytyczonych na iławskim stadionie (znajduje się tuż przy basenie) będą z kolei rywalizować dzieci z grup wentylki, bystrzaki i skrzaty, a najmłodsi adepci kolarstwa będą mogli wziąć udział w warsztatach i wyścigach na rowerkach biegowych pod okiem swoich rodziców.

Nowy sezon Milko Mazury MTB przywita kilkoma zmianami. Nowością jest kategoria Wielka Stówa na dystansie Hobby. Uczestnicy przed startem muszą zadeklarować swoją wagę i wnieść na nią, niczym w ważeniu przed pojedynkiem bokserskim, trzycyfrową liczbę.

– Ktoś może potraktować tę kategorię z przymrużeniem oka, ale w naszym peletonie nie brakuje zawodników, którzy wracają do swojej pasji po przerwie, a ich forma i przede wszystkim waga jeszcze odbiegają od kolarskich standardów – tłumaczy Arkadiusz Cała.

– Chcemy, by nasze wyścigi były dla każdego, stąd duże zróżnicowanie dystansów i tras. Wśród zawodników ścigających się w Pro nie brakuje klasowych kolarzy, którzy walczą o nagrody finansowe. W rywalizacji kobiet nagradzamy pieniężnie podium open na dystansie Expert. Zdecydowana większość startujących u nas zawodników korzysta z dobrze ułożonych tras, sprawnej organizacji i szansy sprawdzenia swoich umiejętności dla zwyczajnej przyjemności — zauważa organizator.

Podczas Milko Mazury MTB istnieje możliwość ścigania się na rowerach elektrycznych, a nową kategorię przygotowano z myślą o użytkownikach jednośladów typu gravel. To coraz popularniejsze rowery, które pozwalają rozwijać duże prędkości i pokonywać długie trasy w terenie. Wyścigi Gravel Race odbędą się na najdłuższych dystansach w Pieckach, Mikołajkach, Pasymiu i Rynie.

Szczegółowy program Wyścigu Pięciu Jezior

w Iławie, niedziela 23 kwietnia:

miejsce: Centrum Turystyczno-Rekreacyjne przy ul. Biskupskiej 2

Godziny startów:

10:00 – start wyścigu PRO

10:10 – start wyścigu EXPERT

10:15 – start wyścigu HOBBY/WIELKA STÓWA

10:20 – start wyścigu E-Bike Race

12:30 – Wyścigi Łaciate Junior Strider Racing

13:30 – Dekoracja zwycięzców Łaciate Junior Strider Racing

14:00 – Dekoracja kategorii PRO/EXPERT/HOBBY/WIELKA STÓWA/E-Bike Race

14:00 – start wyścigu Młodzik/Młodziczka/FUN

15:00 – start wyścigu Żak/Żaczka

15:30 – Dekoracja kategorii Młodzik/Młodziczka/FUN/Żak/Żaczka

15:40 – start wyścigu Wentylki

15:41 – start wyścigu Bystrzaki

16:10 – start wyścigu Skrzaty

16:30 – Dekoracja kategorii Wentylki/Bystrzaki/Skrzaty

Łukasz Szymański