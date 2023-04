Jeziorak awansował do półfinału WPP. W Pasłęku potrzebna była dogrywka, aby wyłonić zwycięzcę [WIDEO]

Polonia Pasłęk — Jeziorak Iława 2:2 (2:1), 2:4 pd.

1:0 — Bakunowicz (10), 2:0 — Kłosowski (12, sam.), 2:1 — Imamoto (43), 2:2 — Bartkowski (83, karny), 2:3 — Sagan (102), 2:4 — Nastaj (120)

Jedna jaskółka wiosny nie czyni — to przysłowie mogło przypomnieć się kibicom Jezioraka po pierwszym kwadransie dzisiejszego spotkania. "Jaskółka" to wygrana z sobotniego meczu forBET IV ligi z Polonią Iłowo, którą zespół z Iławy ograł na swoim terenie aż 6:1, ale też trzeba pamiętać, że wcześniej nie odniósł ani jednego zwycięstwa w pięciu pierwszych kolejkach rundy — nomen omen — wiosennej.

Wydawało się zatem, że kryzys w drużynie z ulicy Sienkiewicza został zażegnany. Pierwsze 15, a nawet 12 minut pierwszej połowy pojedynku pucharowego w Pasłęku pokazało jednak coś zupełnie innego — że w zespole trenera Daniela Madeja dalej coś jest nie tak. Przynajmniej takie były początki.

Drużyna występująca na co dzień w grupie 2. klasy okręgowej (zajmuje obecnie 5. miejsce) początkowo musiała przetrwać napór gości, po czym sama przeszła do ofensywy. W 10 minucie Wojciech Bakunowicz wykonał brawurowy rajd od środka boiska, a że po drodze nie znalazł się nikt w biało-niebieskiej koszulce, kto zdołałby go zatrzymać, to też pomocnik Polonii wpakował z bliska piłkę do bramki Jezioraka.

Nie minęły trzy minuty i już było 2:0, lecz tym razem na listę strzelców nie wpisał się zawodnik gospodarzy, a piłkarz z Iławy. Kacper Kłosowski mógł zrobić wszystko z piłką dośrodkowaną z prawej strony boiska, jednak akurat młody obrońca Jezioraka kopnął ją... w długi róg swojej bramki. Bartosz Urban, który tym razem bronił w pierwszym składzie, nie miał szans przy (samobójczym) uderzeniu swojego kolegi z zespołu.

Iławianie ruszyli do odrabiania już dwubramkowej straty i mieli ku temu sporo okazji. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 2:1, bo tuż przed przerwą gola kontaktowego zdobył Kota Imamoto. Bramka Japończyka dała nadzieję na lepszą drugą połowę w wykonaniu iławian.

Jeziorak po zmianie stron miał dużą przewagę, jednak albo strzały gości mijały bramkę Polonii, albo skutecznie interweniował Adrian Bebłowski, bramkarz zespołu z Pasłęka. Do tego iławianie musieli uważać na groźne kontry miejscowych. Wydawało się już, że niespodzianka stanie się faktem i gospodarze po regulaminowym czasie gry pokonają faworytów z IV ligi, jednak goście potrafili doprowadzić do remisu. Rzut karny, podyktowany przez sędziego w 83 minucie za zagranie piłki ręką przez jednego z graczy Polonii, na gola zamienił Michał Bartkowski. Zatem dogrywka.

Iławianie nie chcieli doprowadzić do rzutów karnych i wojny nerwów, których i tak mieli w tym spotkaniu za dużo. W 12 minucie dogrywki Maciej Banaszek, który na boisku pojawił się w drugiej połowie meczu, przeprowadził ciekawą ofensywną akcję, przedryblował rywali i dograł do Pawła Sagana, który pięknym strzałem z pierwszej piłki pokonał bramkarza zespołu z Pasłęka.

Chwilę później bramkę z przewrotki mógł zdobyć Bartkowski, komentujący to spotkanie redaktor (przy okazji — to była fachowa robota całej ekipy z WMZPN, która przeprowadzała transmisję z tego meczu) przyznał nawet, że "powiało Ligą Mistrzów", jednak piłka nie wpadła do bramki, tylko wylądowała na poprzeczce.

Jeziorak potrafił jeszcze podwyższyć prowadzenie, bo w samej końcówce dogrywki bramkę na 2:4 zdobył Szymon Nastaj, który mecz rozpoczął na ławce. Takim też wynikiem zakończyło się to spotkanie, Jeziorak awansował do półfinału WPP i czeka na kolejnych półfinalistów.

Poniżej cały mecz Polonia — Jeziorak, zapraszamy do oglądania.

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl