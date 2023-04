"Trzeźwy poranek" okazał się nie do końca trzeźwy

- Prowadzone akcje i działania mają na celu wpływać na myślenie kierowców. Jadąc za szybko czy też na „podwójnym gazie” kierowcy ryzykują życie i zdrowie nie tylko swoje i pasażerów, których przewożą, ale też innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego apelujemy, ostrzegamy, przypominamy o zagrożeniach i karach, a gdy to nie skutkuje, wyciągamy konsekwencje. Policjanci nie ustają w wysiłkach, by zapewnić porządek i bezpieczeństwo na drogach powiatu iławskiego - mówi st. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji.

W poniedziałek (18.04.2023 r.) od wczesnych godzin rannych policjanci na terenie powiatu iławskiego kolejny raz badali stan trzeźwości kierowców. Funkcjonariusze ustawiali punkty kontrolno-blokadowe. Jak się okazało, nadal niektórzy użytkownicy dróg nie zdają sobie sprawy z tego, że nawet niewielka ilość alkoholu w organizmie może doprowadzić do tragedii, nie odstraszają ich również wysokie i surowe kary. Dzięki wykorzystaniu urządzeń alcoblow policjanci szybko i sprawnie przebadali wielu kierowców. W trakcie działań w sumie skontrolowano 211 kierujących. Okazało się, że dwóch z nich był nietrzeźwych.

Pierwszy z mężczyzn kierował audi, kiedy to zatrzymali go do kontroli funkcjonariusze iławskiego ruchu drogowego. W trakcie czynności okazało się, że 58–latek jeździł samochodem mając prawie 0,4 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie.

Natomiast kolejny nietrzeźwy kierujący został zatrzymany w gminie Susz. Funkcjonariusze zauważyli kierowcę, który prowadząc vw nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa i zatrzymali go do kontroli drogowej. Okazało się, że to nie jedyne przewinienie 53–latka. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Jak ustalili policjanci 53–latek kierował vw, nie mając do tego uprawnień, ale znajdując się pod działaniem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało 1 promil alkoholu w organizmie. Okazało się także, iż samochód nie miał aktualnych badań technicznych oraz obowiązkowego ubezpieczenia OC.

Obaj mężczyźni ze swojego zachowania będą tłumaczyć się przed sądem.

Jak dodaje nadkom. Arkadiusz Majewski: - Zawsze przypominamy kierowcom, że jednym z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego są właśnie nietrzeźwi kierujący. Dlatego działania takie działania będą przeprowadzane regularnie, ponieważ należy uświadomić wszystkim kierującym, że prowadzenie pojazdu poprzedzone wypiciem alkoholu stwarza bezpośrednie zagrożenie zarówno dla kierowców, pasażerów oraz innych użytkowników dróg.

oprac. eka / KPP Iława