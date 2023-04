Koordynator iławskiej pediatrii pochodzi ze Szczytna

Dr n. med. Jarosław Cielecki to absolwent Łódzkiej Akademii Medycznej, urodzony w Szczytnie (warmińsko-mazurskie). Swój kunszt lekarski budował w specjalistycznych, klinicznych oddziałach dziecięcych Akademii Medycznej w Łodzi m.in. : pulmonologicznym, gastrologicznym i neonatologicznym. Tam też zdobył tytuł Doktor Nauk Medycznych. W ostatnim czasie kierował Oddziałem Pediatrii Szpitala Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Decyzja o powrocie w rodzinne strony i podjęciu pracy w iławskim szpitalu wynikała głównie z tęsknoty i sentymentu do Warmii i Mazur, gdzie urodził się i wychował. Ale nie tylko patriotyzm lokalny wpłynął na decyzję doktora. Jak sam podkreśla, urzekło go piękno Iławy, którą sondował na zaproszenie dyrekcji przed podjęciem decyzji.

Ostatecznie decyzję przypieczętowała wizyta na oddziale pediatrycznym, który - jak ocenia - jest wyposażony na najwyższym , wzorowym poziomie. Wnętrza, specjalistyczny, nowoczesny sprzęt medyczny, leki, urządzenia dodatkowe ale przede wszystkim najwyższej klasy specjaliści – tu nie było przypadku. I tak wymieniając mamy: kardiomonitory, pulsoksymetry, inhalatory, urządzenia EKG, USG, własny tomograf dostosowany do dzieci, lampy do fototerapii, urządzenia do gastroskopii, inkubatory, własne przyszpitalne laboratorium, czy wreszcie skaner do naczyń żylnych AccuVein ograniczający i upraszczający nieprzyjemne wkuwanie u hospitalizowanych dzieci. Mali pacjenci oddziału mogą zatem liczyć na szeroką gamę specjalistycznych badań, ale również konsultacji dziecięcych z zakresu laryngologii, chirurgii, okulistyki, neurologii i psychiatrii.

Na ten moment oddział zapewnia opiekę nad 15 pacjentami w wieku 0-18 lat.

Personel medyczny stanowi 11 pielęgniarek, w tym aż 7 w obszarach specjalizacji: pediatrycznej, chirurgicznej i anestezjologicznej. Wysoko wykwalifikowany zespół stanowi 12 doktorów, wśród których są specjaliści pediatrii, pulmonologii, medycyny ratunkowej, onkologii i hematologii dziecięcej, kardiologii, farmakologii i immunologii klinicznej. Trzon zespołu stanowi dwóch specjalistów z tytułem Doktora Nauk Medycznych.

Z czystym sumieniem można zakwalifikować nasz Oddział Pediatryczny do regionalnych ośrodków z najwyższym standardem leczenia, diagnostyki i opieki nad małym pacjentem.

Szpital Powiatowy, oprac. eka