10-latek wjechał wprost pod koła samochodu

W piątek, 14 kwietnia koło basenu doszło do potrącenia chłopca jadącego rowerem.

Każdy wypadek, kolizja to suma różnych zdarzeń i wielu z nich można uniknąć. Dlatego kierujmy się rozsądkiem. To hasło powinno przyświecać każdemu uczestnikowi ruchu drogowego. Jednak nie wszyscy stosują się do tej podstawowej zasady.

Do niebezpiecznie wyglądającej sytuacji doszło w piątek (14.04.2023 r.) w Iławie. Policjanci wstępnie ustalili, że 10-latek kierujący rowerem nagle skręcił w lewo wjeżdżając na przejście dla pieszych wprost pod prawidłowo jadącą toyotę. Na szczęście młodemu mieszkańcowi Iławy nic poważnego się nie stało. Rowerzysta ze swojego zachowania w najbliższym czasie będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.

oprac. eka / KPP Iława