Iławska makieta z główną nagrodą

Rafał Kocięda za stworzenie makiety Starego Miasta Iławy, otrzymał wyróżnienie w kategorii KSB – Modele kartonowe Budowle Seniorzy oraz Grand Prix za najlepszy model kartonowy w XII Olsztyńskim Festiwalu Kultury Modelarskiej uzyskując najwyższe noty wśród modeli kartonowych.

Na swoim fb Kocięda relacjonował sprawę następująco:

Kurtyna opadła, światła zgasły, ale emocje jeszcze nie. W konkursie brały udział 3 główne kategorie: modele plastikowe, modele kartonowe (te dwie kategorie dominowały) i trzecia, marginalna (ze względu na niewielką ilość modeli), kategoria modele z innych materiałów. Wszystkie grupy podzielone były na kategorie wiekowe: młodziki, juniorzy i seniorzy. Łącznie wystawiono 612 modeli. Wśród nich prawdziwe perły kunsztu modelarskiego. Oglądając wystawione prace odczuwałem coraz większe zaniepokojenie. Poprzeczka była bardzo wysoko postawiona. Wymiatał precyzją okręt USS Hornet, samolot PLZ 37 Łoś, ładowarka Fadroma czy wyrzutnia rakiet SCUD (laureaci kilku nagród). Jak pisałem o 13:30 rozpoczęło się ogłaszanie wyników. W ogromnym napięciu, bo rozpoczęte od młodzików i juniorów w poszczególnych kategoriach. Wiedziałem już, że Makieta została wyróżniona, bo na winiecie zgłoszeniowej zastałem dziś naklejkę Wyróżnienie – i rzeczywiście tuż po otwarciu kategorii modele kartonowe-seniorzy wywołano moje nazwisko. Odebrałem wyróżnienie „za wykonanie modelu w kategorii KSB – Modele kartonowe Budowle Seniorzy. Niestety myliłem się sądząc, że nagradzanie będzie w konwencji 1,2 i 3 miejsce w danej kategorii. Nagród ubywało, a napięcie rosło. Kurna pomyślałem, szkoda, tylko wyróżnienie. Ale co tam! W tak zacnym gronie wspaniałych modeli to i tak sukces. Pogodzony z losem już na luzie przyglądałem się kolejnym wyróżnionym kolegom. Niektórzy odbierali nagrody po kilka razy. Ostatecznie na stole sędziowskim pozostały dwie ostatnie nagrody - za najlepszy model plastikowy i za najlepszy model kartonowy konkursu. Przewodniczący wyczytał: „Grand Prix za najlepszy model kartonowy w XII Olsztyńskim Festiwalu Kultury Modelarskiej otrzymuje: (pauza) Rafał Kocięda za model Rynek Starego Miasta w Iławie!” TAK! MAMY TO! Nasza Makieta wygrała konkurs uzyskując najwyższe noty wśród modeli kartonowych! Kochani świat zawirował! Jestem przeszczęśliwy! Radość i zdumienie, duma i szok, spełnienie i niedowierzanie! Wszystko naraz. Oprócz dyplomu i pucharu oraz nagród rzeczowych odebrałem liczne gratulacje i słowa uznania nie tylko za modelarskie rzemiosło, ale także za ukazanie Iławy której już nie ma. Słowa uznania jakie usłyszałem to dla mnie dodatkowa, równie piękna nagroda. Ku wiecznej chwale naszej pięknej Iławy!

oprac. eka