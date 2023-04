Jednego znalazł dzielnicowy, drugi został znaleziony w Ostródzie

Pierwszego z poszukiwanych zatrzymał dzielnicowy w środę (05.04.2023 r.) podczas obchodu rejonu służbowego. Funkcjonariusz ustalił miejsce przebywania mężczyzny i natychmiast tam pojechał. Okazało się, że 28–latek jest szukany przez iławski sąd do ustalenia miejsca pobytu i osadzenia w zakładzie karnym. Mężczyzna został zatrzymany. W trakcie dalszych czynności okazało się, że nie tylko nie stawił się do więzienia w wyznaczonym terminie, ale również posiadał przy sobie marihuanę. Mieszkaniec Iławy został przetransportowany do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe 181 dni.

Tymczasem policjanci z zespołu do spraw poszukiwań wracając ze szkolenia z Olsztyna zajechali do powiatu ostródzkiego. Według ustań kryminalnych na terenie Ostródy miał ukrywać się szukany listem gończym 38–latek. Przypuszczenia policjantów okazały się słuszne. Funkcjonariusze zatrzymali mieszkańca Lubawy i zawieźli go do zakładu karnego, gdzie spędzi co najmniej rok i 10 miesięcy.

Natomiast 66–latka policjanci zatrzymali w obecnym jego miejscu przebywania. Funkcjonariusze wiedzieli, gdzie mieszka mężczyzna, ponieważ wobec niego został zastosowany nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do najbliższych, który sąd przedłużył do 3 miesięcy. Dlatego kiedy otrzymali zarządzenie o ustaleniu miejsca pobytu i osadzenia w zakładzie karnym 66-latka, natychmiast tam pojechali. Mężczyzna został przewieziony do więzienia, gdzie spędzi 8 dni.

Policja przypomina:

Funkcjonariusze codziennie w ramach swoich obowiązków kontrolują i sprawdzają miejsca przebywania osób poszukiwanych, a ich zatrzymanie w wielu przypadkach jest tylko kwestią czasu. Policjanci informują, że każdy, kto pomaga przestępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności ukrywa sprawcę podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

oprac. eka / KPP Iława