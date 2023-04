Nie żyje Monika Ulatowska. "Wierzymy, że nad nami czuwa"

Monika Ulatowska żyła 39 lat, osierociła dwójkę dzieci. Płacze po niej i płakać jeszcze długo będzie wiele osób: mąż, dzieci, rodzice, najbliżsi, w tym kadra przedszkola Zielona Żyrafa. Zostawiła po sobie także cierpiących rodziców przedszkolaków i kochane przedszkolne dzieciaki.

- Zawsze o nas mówiła "moja kadra" - wspominają panie pracujące w przedszkolu.

O swojej pani dyrektor, pani Monice, mówią tak:

Stworzyła od podstaw to miejsce. Była jego bijącym sercem, przewodniczką, mentorką, przyjaciółką. I tak jak mówiła w niejednym wywiadzie, ważne było dla niej, by budować tu u nas inteligencję emocjonalną dzieci. Chciała stworzyć nie tylko placówkę przedszkolną, ale i ciepłą przestrzeń opartą na rozumieniu potrzeb małego człowieka. Dzieci po prostu miały się tu dobrze czuć, być rozumiane. A my każdego dnia czułyśmy, że razem realizujemy tę misję.

Uśmiechnięta, zawsze biegała po piętrach z kubkiem kawy. Nigdy nie zostawiała nas w potrzebie.

Była zawsze dla nas, wierzyła w nas, rozumiała.

Wierzymy, że nadal nad nami czuwa i gdzieś się jeszcze spotkamy.

Rodzice naszych przedszkolaków mówią nam, że nie istnieje dla nich inne przedszkole; że ważne jest, by jej dzieło było kontynuowane. I tak będzie. Jako kadra zrobimy wszystko, by w dalszym ciągu było to takie miejsce, jakie wymarzyła sobie pani Monika. Dla niej najważniejszy był człowiek. Ta myśl sprawia, że nadal chcemy to robić, nadal realizujemy te działania, które ona zapoczątkowała wspólnie z nami.

Trudno jest nam informować o jej śmierci. Nie dowierzamy, że na drzwiach naszej placówki właśnie powiesiłyśmy nekrolog naszej pani dyrektor.

Żegnamy ją z wielkim bólem.

Jest to dla nas ogromna, niewypowiedziana strata.

Kadra przedszkola Zielona Żyrafa



Różaniec wieczorny odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godzinie 17:00 w kaplicy przycmentarnej Korimu przy ul. Ostródzkiej 2b w Iławie.



Msza Święta żałobna odbędzie się 15 kwietnia 2023 o godzinie 11:00 w kościele św. Andrzeja Boboli w Iławie.

Modlitwa różańcowa w dniu pogrzebu rozpocznie się o 10:30 w kościele św. Andrzeja Boboli w Iławie.

Ceremonia pochówku odbędzie się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Piaskowej w Iławie.