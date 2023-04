Derby powiatu (Jeziorak - Motor), powrót B klasy i nie tylko. Przed nami piłkarska sobota [rozkład jazdy]

Więcej o zremisowanym meczu GKS-u Wikielec wkrótce, tymczasem zapraszamy do zapoznania się z sobotnim rozkładem jazdy drużyn z powiatu iławskiego, występujących od IV ligi do B klasy . Właśnie — po ponad pięciu miesiącach przerwy "zimowej" zespoły grające w tej ostatniej wymienionej lidze wracają do walki o ligowe punkty.

Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań jest jednak mecz IV ligi, a konkretnie derby powiatu. Dzisiaj w Iławie Jeziorak podejmie Motor Lubawa. Iławianie po ostatnich wpadkach (w tej rundzie jeszcze nie wygrali, zaliczając trzy remisy i porażkę) chyba na dobre wypisali się z walki o awans, natomiast lubawianie wciąż z obawą muszą zerkać na dolne rejony tabeli - sami obecnie zajmują 12. miejsce (na 16 ekip forBET IV ligi).

Kibice Jezioraka zapowiadają dopingową mobilizację na dzisiejszy mecz, natomiast zarząd IKS przygotowany jest także na przyjazd kibiców gości.

— Informujemy, że w najbliższą sobotę 8 kwietnia, kibice Jezioraka będą mogli wejść na mecz z Motorem Lubawa wyłącznie bramą główną (znajdującą się obok basenu). Kibice gości będą mogli wejść na stadion wyłącznie bramą znajdującą się obok przystanku PKP Iława Miasto. Ponadto informujemy, że trybuna od strony bocznego boiska [od strony ul. Biskupskiej - przyp. red] będzie tego dnia wyłączona z użytku. Dziękujemy za wyrozumiałość — informował Jeziorak już kilka dni temu.

Poniżej rozkład jazdy drużyn z powiatu iławskiego, które w terminarzu mają pogrubioną nazwę.

PIĄTEK 7 KWIETNIA

Polonia Lidzbark Warmiński - GKS Wikielec 1:1 (1:0) (IV liga)

Gole: Gurov - Krasovskiy

SOBOTA 8 KWIETNIA

15:00: Jeziorak Iława - Motor Lubawa (IV liga)

15:00: Zatoka Braniewo - Constract Lubawa (klasa okręgowa, gr. 2)



16:00: Start Nidzica - Czarni Rudzienice (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: Kormoran Bynowo - Ewingi Zalewo (A klasa, gr. 2)

16:00: Avista Łążyn - Jordan Kazanice (A klasa, gr. 4)



16:00: Orzeł Ulnowo - Żak Jamielnik (A klasa, gr. 4)

16:00: LZS Frednowy - Grunwald Gierzwałd (A klasa, gr. 4)

16:00: Zamek Szymbark - Wel Bratian (B klasa, gr. 4)



16:00: Torpeda Rożental - Mewa Smykowo (B klasa, gr. 4)

16:00: Iskra Smykówko - Olimpia Kisielice (B klasa, gr. 4)

16:00: Leśnik Nowe Ramuki - Drewneks Sampława (B klasa, gr. 4)

16:30: Osa Ząbrowo - Mały Jeziorak Iława (A klasa, gr. 4)

17:00: Ossa Biskupiec Pom. - Unia Susz (klasa okręgowa, gr. 2)

zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl