Uważaj podczas zakupów! Mężczyzna stracił portfel, gdy zajmował się dzieckiem w sklepie

Czasami do tego, by rozwiązać jakąś sprawę, szczególnie taką, przy której przestępca dołożył starań, by nie zostać wykrytym przez policjantów, potrzeba po prostu czasu. Funkcjonariusze potrzebują go, by zebrać potrzebne ślady i informacje, które pomogą im trafić na trop podejrzanego. Tak właśnie się stało w Iławie, kiedy to funkcjonariusze ustalili, że w jednym ze sklepów spożywczych ktoś przywłaszczył pozostawiony z dokumentami portfel.

Sprawca, wykorzystując zamieszanie w markecie i fakt, że mężczyzna zajął się dzieckiem i zapomniał zabrać swoją własność, zaopiekował się portfelem i znajdującej się w nim gotówce. Jak się okazało, pokrzywdzony nie złożył jeszcze zawiadomienia o przestępstwie. Był zaskoczony, gdy skontaktowali się z nim funkcjonariusze. Policjanci ustalili, że związek z kradzieżą ma 61-latka. Mieszkanka powiatu iławskiego usłyszała zarzut, do którego się przyznała. Kobieta w najbliższym czasie ze swojego zachowania będzie tłumaczyła się przed sądem. Kodeks karny za przywłaszczenie przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.

KPP Iława / oprac. eka