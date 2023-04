Żeglarski kalendarz regat na 2023 rok na Jezioraku i nie tylko

ŻEGLARSTWO\\\ Jak co roku publikujemy kalendarium regat, turystycznych i stricte sportowych, do których w tym roku dojdzie na jeziorach Jeziorak i Ewingi (powiat iławski).

Błękitna Wstęga Jezioraka (edycja 2022) została uznana przez Polski Związek Żeglarski najlepszymi regatami turystycznymi w poprzednim roku. Więcej przeczytacie w artykule: Błękitna Wstęga Jezioraka najlepszymi regatami turystycznymi 2022! "Legenda niesie się po naszym kraju"

Ta nagroda może być powodem do dumy nie tylko dla organizatorów Błękitnej, ale także dla wszystkich wodniaków z Jezioraka i okolic. W tym roku regaty, których głównym punktem programu jest wyścig z Iławy do Siemian, także się odbędą (na początku września). Ale sezon regatowy to nie tylko Błękitna, to także inne wydarzenia żeglarskie.

Publikujemy dzisiaj kalendarz regat, które w najbliższych miesiącach odbędą się na Jezioraku i na jeziorze Ewingi. Te dwa akweny łączy nie tylko Kanał Dobrzycki, ale również ... Żeglarski Puchar Jezioraka.

ŻPJ to amatorska liga żeglarska, która na jeziorze Jeziorak jest organizowana od 2010 roku. Pomysłodawcą i głównym organizatorem cyklu regat jest biuro turystyki i sportu Grzegorza Jurczaka. Poniżej, w rozpisce, regaty te mają adnotację "ŻPJ".

— Po raz kolejny finał ŻPJ zostanie rozegrany na jachtach klasy Omega. Dwóch najlepszych sterników rankingu w każdej z klas zmierzy się w regatach w formule match racingu. W tym sezonie zwycięzca ŻPJ, który zostanie wyłoniony podczas finałów cyklu w terminie wrzesień-październik 2023, otrzyma puchar przechodni ŻPJ — tłumaczy Grzegorz Jurczak.

Swoje regaty tradycyjnie organizuje także Stowarzyszenie Sportów Wodnych MOS Iława. To nie tylko coroczny Yellow Cup (oldboje pływają w łodziach klasy ... Optimist), czy Regaty Pomarańczowe, ale również m.in. Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist do lat 9.

Jeśli w kalendarium brakuje Waszym zdaniem jakichś regat, to prosimy o kontakt na skrzynkę e-mailową podaną poniżej, obok autora. Uwaga — w tym roku na Jezioraku nie odbędą się eliminacje Pucharu Polski Jachtów Kabinowych.



KALENDARZ REGAT NA JEZIORAKU I EWINGACH W 2023 ROKU

Sobota, 29 kwietnia:

— "ŻPJ": Regaty o Puchar Wójta Gminy Iława, miejsce: Siemiany

Sobota, niedziela, 10-11 czerwca:

— "ŻPJ": Regaty o Żeglarski Puchar jeziora Ewingi, miejsce: Zalewo

Sobota, niedziela, 15-16 lipca:

— XXXIX Regaty Pomarańczowe, miejsce: Iława

Sobota, niedziela, 22-23 lipca:

— "ŻPJ": Regaty Charytatywne - Żeglarze Wspólnie Przeciw Białaczce o Puchar Dyrektora ICSTiR, miejsce: Iława

Piątek - niedziela, 28-30 lipca:

— Mistrzostwa Polskiego Stowarzyszenia Klasy Optimist do lat 9, miejsce: Sarnówek

Sobota, 5 sierpnia:

— Ogólnopolskie Regaty Oldbojów Yellow Cup, miejsce: Iława

Sobota, niedziela, 2-3 września:

— "ŻPJ": Błękitna Wstęga Jezioraka, miejsce: Iława, Siemiany

Sobota, niedziela, 30 września-1 października:

— Drużynowe Mistrzostwa PSKO, miejsce: Iława

