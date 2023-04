Niestandardowe lekcje w SP2

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Iławie uatrakcyjnia naukę ciekawymi zajęciami edukacyjnymi. Niestandardowe święta to lekcje na wesoło.

Jest to dzień dla uczniów zwariowany lub szalony, okazja do uśmiechu i żartów. Taki właśnie był dzień 3 kwietnia, który został ogłoszony "Dniem noszenia ubrań na lewej stronie". Wielu uczniów przyszło do szkoły z widocznymi metkami.

Tradycją jest także, że szkoła włącza się w akcje pomocy iławskiemu Schronisku dla zwierząt. Przez cały marzec uczniowie klas IIc i IIc pod opieką Doroty Kosyl i Jadwigi Madej zbierali karmę dla zwierząt w schronisku w Iławie. Zebraną karmę, koce, miski, smycze oraz inne przedmioty, niezbędne do funkcjonowania zwierząt w schronisku, przekazane zostały opiekunce - pani Lenckowskiej.

Wychowawcy podkreślają dzieciom fakt, że pomimo pomocy materialnej, każdy zwierzak najbardziej potrzebuje miłości i własnego domu. Dlatego, jeśli pragną mieć psa bądź kota, najlepiej udać się do schroniska i przygarnąć małe stworzenie.

Z kolei akcja "Kefir dla ucznia" uświadamia uczniom, że zdrowie to najcenniejszy dar jaki mamy, dlatego powinniśmy dbać o nie i odżywiać się zdrowo. W związku z tym nauczycielki ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Iławie, Dorota Kosyl i Martyna Surmacz wraz z uczniami swoich klas II c i II b, 4 kwietnia 2023 roku, zorganizowały prozdrowotną.



- Mamy nadzieję, że kampania ta wpłynie na naszych podopiecznych zachęcająco do korzystania z takich napojów jak kefir oraz będzie promowała zdrowe odżywianie i dzięki tej inicjatywie słodkie napoje znikną na zawsze z tornistrów naszych uczniów. Dzięki pomocy sponsora rozdaliśmy między uczniów ponad 400 kefirów. Nawet ci oporni przełamali się i próbowali, a buteleczki z kefirem rozchodziły się jak ciepłe bułki - mówią organizatorki - nauczycielki z SP2 Iława - Dorota Kosyl i Martyna Surmacz.

Kreatywne lekcje w dwójce Zobacz więcej zdjęć. Kliknij i otwórz galerię.

oprac. eka Kefir to bardzo cenne źródło witamin z grupy B: B1 B12 oraz kwasu foliowego, a także witaminy K i biotyny. Dostarcza istotnych ilości wapnia i magnezu. Wpływa pozytywnie na układ nerwowy i działa wyciszająco. Te i wiele innych zalet kefiru chciały przekazać swoim podopiecznym w tej nowo organizowanej akcji.- Mamy nadzieję, że kampania ta wpłynie na naszych podopiecznych zachęcająco do korzystania z takich napojów jak kefir oraz będzie promowała zdrowe odżywianie i dzięki tej inicjatywie słodkie napoje znikną na zawsze z tornistrów naszych uczniów. Dzięki pomocy sponsora rozdaliśmy między uczniów ponad 400 kefirów. Nawet ci oporni przełamali się i próbowali, a buteleczki z kefirem rozchodziły się jak ciepłe bułki - mówią organizatorki - nauczycielki z SP2 Iława - Dorota Kosyl i Martyna Surmacz.oprac. eka