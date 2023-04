Żebrała przed zalewskim sklepem na wózku inwalidzkim. Okazało się, że jest zdrowa

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Zalewie przed jednym z marketów zauważyli kobietę siedzącą na wózku inwalidzkim. Prosiła ona przechodniów o pieniądze. Policjanci, wiedząc, że popełnia wykroczenie natychmiast do niej podeszli. Wylegitymowali, a także sprawdzili w systemach. Jak ustalili 23–latka nielegalnie przebywała w naszym kraju. W trakcie dalszych czynności okazało się, że nie musi również poruszać się na wózku inwalidzkim.

Kobieta oświadczyła funkcjonariuszom, że usiadła na nim, bo bolał ją trochę kręgosłup. Policjanci zatrzymali 23-latkę, po czym przekazali funkcjonariuszom Straży Granicznej.

St. asp. Joanna Kwiatkowska, rzeczniczka iławskiej policji, podkreśla, że żebractwo jest problemem bardzo złożonym, powiązanym z szerokim kontekstem ekonomiczno-społecznym, obecnym zarówno wśród dorosłych, jak i wśród dzieci i młodzieży. - Jak się okazuje, dziś często to świadomy wybór, sposób na łatwy zarobek, a nawet styl życia. Czasem wynika również ze zmuszania do określonego zachowania przez osoby trzecie. Natomiast niedopuszczalnym i alarmującym jest fakt wykorzystywania do żebrania dzieci czy osób bezradnych życiowo, przy jednoczesnym czerpaniu z tego korzyści - podkreśla rzeczniczka policji.