Jeziorak traci punkty, jak będzie tym razem? Podajemy rozkład jazdy na piłkarski weekend

Przed nami 19. kolejka rozgrywek forBET IV ligi. W środku tygodnia odbyło się jedno zaległe spotkanie z pierwszej wiosennej serii: Jeziorak Iława zagrał przed własną publicznością z Olimpią II Elbląg. Mecz pierwotnie miał się odbyć 11 marca, ale Olimpia II z powodu sporych kłopotów kadrowych zwróciła się z prośbą o przełożenie spotkania, na co Jeziorak przystał.

Podopieczni Daniela Madeja nie wykorzystali szansy na zmniejszenie straty punktowej do lidera, GKS-u Wikielec. Iławianie na własnym stadionie tylko zremisowali 2:2 z rezerwami II-ligowej Olimpii. Co ciekawe, w ostatnią sobotę też było 2:2 w spotkaniu Jezioraka, tyle, że z Olimpią Olsztynek (również u siebie), a kolejkę wcześniej takim samym wynikiem zakończył się wyjazdowy mecz z Mamrami Giżycko. Trzy spotkania po 2:2 , czyli trzy remisy oznaczające stratę sześciu punktów.

— Mógłbym nie wypowiadać się na tej konferencji, tylko puścić to samo z odtworzenia co mówiłem ostatnio — powiedział po pojedynku z rezerwami Olimpii Daniel Madej, trener Jezioraka Iława.

— Prowadzimy 2:0, wynik mamy ułożony, mamy sytuacje żeby "dobić" przeciwnika. Tracimy gola i potem w naszych szeregach pojawiła się nerwowa gra. W drugiej połowie był festiwal niewykorzystanych sytuacji, jakby ten mecz zakończył się wynikiem 5:5, 6:6 to nikt by się nie zdziwił. Nie mam słów na to co się wydarzyło, w prosty sposób straciliśmy dwie bramki, na własne życzenie straciliśmy punkty — dodaje szkoleniowiec.

Jeziorak, który w sobotę wybiera się do Barczewa na pojedynek z Pisą, na ten moment traci 9 punktów do lidera GKS-u Wikielec i o awansie do III ligi w tym sezonie może już prawdopodobnie zapomnieć. Tym bardziej, że sąsiedzi zza miedzy mają jeszcze do rozegrania zaległe spotkanie z pierwszej wiosennej kolejki (z Huraganem Morąg na wyjeździe, przełożone na 3 maja).

Podopieczni Damiana Jarzembowskiego zagrają teraz u siebie z Granicą Kętrzyn, która totalnie rozczarowuje na wiosnę. Doznała dwóch porażek, w tym ostatnio niespodziewanie u siebie z Romintą Gołdap.

Poniżej rozkład jazdy na ten weekend (1-2 kwietnia), zespoły z powiatu iławskiego mają w rozkładzie "pogrubioną" nazwę. Przypominamy: B klasa wraca 8 kwietnia.

SOBOTA 1 KWIETNIA

14:00: GKS Wikielec — Granica Kętrzyn (IV liga)

14:00: Constract Lubawa — Drwęca Nowe Miasto Lubawskie (klasa okręgowa, gr. 2)

15:00: Motor Lubawa — Polonia Iłowo (IV liga)

15:00: Pisa Barczewo — Jeziorak Iława (IV liga)

15:00: Ewingi Zalewo — Jastrząb Ględy (A klasa, gr. 2)



16:00: Czarni Rudzienice — Zatoka Braniewo (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: Unia Susz — Barkas Tolkmicko (klasa okręgowa, gr. 2)

16:00: GKS Colet Kozłowo — LZS Frednowy (A klasa, gr. 4)

16:00: Jordan Kazanice — MKS Działdowo (A klasa, gr. 4)

16:30: KS Mroczno — Orzeł Ulnowo (A klasa, gr. 4)

17:00: Żak Jamielnik — Osa Ząbrowo (A klasa, gr. 4)

NIEDZIELA 2 KWIETNIA

15:30: Grunwald Gierzwałd — Avista Łążyn (A klasa, gr. 4)

17:00: Mały Jeziorak Iława — Wel Lidzbark Welski (A klasa, gr. 4)

EM, zico

m.partyga@gazetaolsztynska.pl