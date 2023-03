Iławianie sami uprzątnęli las za osiedlem Podleśnym. Po raz kolejny pokazali, że śmiecenie to obciach

"Sąsiedzkie sprzątanie lasu" to cykliczna akcja, zapoczątkowana przez radnego miejskiego Michała Młotka, prywatnie mieszkańca osiedla Podleśnego. W 2019 roku po raz pierwszy zaprosił on sąsiadów do wspólnego sprzątania okolic górki na końcu ulicy 1 Maja, popularnego miejsca wypoczynku i rekreacji. Od wtedy wydarzenie odbyło się już cztery razy. W tym roku odbyło się po raz piąty.

Obecnie w akcji udział biorą już nie tylko mieszkańcy z osiedla Podleśnego, ale z całego miasta. Regularnie pojawiają się też osoby spoza Iławy. Co cieszy, w wydarzeniu udział licznie biorą także dzieci, które podczas sprzątania towarzyszą swoim rodzicom. W tym roku w sprzątaniu pomagali też harcerze z Hufca ZHP Iława i przyjaciele z Ukrainy, którzy przebywają w ośrodku przy ulicy Kościuszki.

Ze względu na sprzyjającą pogodę zainteresowanie tegorocznym sprzątaniem lasu było wyjątkowo duże. W akcji udział wzięło ponad pięćdziesiąt osób, stąd też efekt w postaci kilkudziesięciu pełnych worków na odpady. Oczyszczono duży fragment lasu, okolice leśnych dróg i popularnej górki.

- Dziękuję wszystkim osobom, które poświęciły sobotnie przedpołudnie na udział w sprzątaniu lasu - mówi Michał Młotek. - Te pełne worki z jednej strony robią wrażenie, bo pokazują skalę zaangażowania iławian, z drugiej ten widok zwyczajnie wkurza, bo tych śmieci nie powinno być w lesie - dodaje.

"Sąsiedzkie sprzątanie lasu" zakończyło się w tym roku integracyjnym ogniskiem, które zorganizowało Nadleśnictwo Iława wraz z Krzysztofem Kwasigrochem.

Organizator dziękuje Starostwu Powiatowemu w Iławie, które zapewniło worki na odpady, Urzędowi Miasta Iławy, które zadbało o odbiór śmieci oraz Sylwestrowi Pepelowi z Klubu Sportowego Magnes Neodymowy.