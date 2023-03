To już po raz 22 Akcja Czyste Jeziora i Rzeki. Tym razem chodzi nie tylko o pozbieranie śmieci

Ubiegłoroczna Akcja, podczas której po raz pierwszy prowadzono selektywną zbiórkę odpadów, przyciągnęła rekordową ilość uczestników, głównie dzieci i młodzież uczęszczającą do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie powiatu iławskiego, ale również wiele osób zrzeszonych w stowarzyszeniach lub grupach nieformalnych. Chcemy raz jeszcze podziękować mieszkańcom powiatu iławskiego za udział w zeszłorocznej Akcji. Pokazaliśmy, że razem możemy naprawdę dużo! Wielu z nas zależy na tym, aby najbliższa okolica była czysta i wolna od śmieci. Przed nami kolejna Akcja – zjednoczmy nasze siły i wspólnie pomóżmy przyrodzie!

Wzorem roku ubiegłego zbiórka odpadów prowadzona będzie w sposób selektywny, co oznacza, że zbierając porzucone śmieci musimy zgodnie z przyjętymi zasadami segregacji wrzucać je do przygotowanych worków w odpowiednich kolorach, określających rodzaj odpadów. Niebieski to papier! Zielony to szkło! Żółty to tworzywa sztuczne i metale! Czarny to odpady zmieszane! Pamiętajmy, że selektywna zbiórka to szereg korzyści zarówno dla nas, jak i środowiska. Prawidłowo segregując odpady przyczyniamy się do ich ponownego wykorzystywania, zmniejszenia ilości składowanych śmieci, a także do zmniejszania zapotrzebowania na wydobycie surowców i eksploatowanie środowiska. Wielu z nas już wie jak segregować odpady, jednak dla przypomnienia do przygotowanej ulotki dołączone będą zasady klasyfikacji odpadów do poszczególnych frakcji. (w załączeniu)

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Iławie, jako koordynator przedsięwzięcia, zapewnia i rozdaje uczestnikom Akcji Czyste Jeziora i Rzeki worki oraz rękawice. Na odwrocie ulotki (do pobrania) znajduje się wykaz numerów telefonów do firm komunalnych, które wspierają Akcję i odbiorą zebrane odpady. Organizatorzy gorąco apelują do wszystkich uczestników sprzątania o bezpośrednie zgłaszanie miejsc oraz terminów pozostawienia zapełnionych worków, aby firmy komunalne mogły sprawnie je odebrać i zapobiec powtórnemu rozprzestrzenianiu się śmieci. Wybrane miejsca składowania powinny zapewniać swobodny dojazd pojazdom.

Wszyscy biorący udział w Akcji są także proszeni o składanie sprawozdań z uczestnictwa w terminie do 26 maja 2023 r. w Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Iławie znajdującym się na parterze lub bezpośrednio w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa (III piętro pokój 313 i 314). Wszelkich informacji dotyczących Akcji udzielają pracownicy Wydziału pod nr tel.: 896490780, 896490755, 896490778. Warto udokumentować swoje zaangażowanie – każda forma jest dozwolona, a dla najbardziej aktywnych przewidziane są statuetki oraz nagrody. Liczy się pomysłowość i kreatywność. Druk sprawozdania (w załączeniu) oraz inne niezbędne informacje zamieszczono na stronie internetowej: www.powiat-ilawski.pl.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu do aktywnego uczestnictwa, życząc dobrej zabawy z korzyścią dla otaczającej nas przyrody.

powiat-ilawski.pl