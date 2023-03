Rondo na "obwodnicy" nadal nie jest odebrane. A wykonawca chce zapłaty

Wykonawca miał termin do 28 lutego, by zakończyć roboty na nowobudowanym rondzie przy ul. Ziemowita - Jana Pawła II - Kwiatowej w Iławie. I tego dnia, jak informuje wiceburmistrz Krzysztof Portjanko, zgłosił zakończenie robót. Podczas odbioru przedstawiciele Urzędu Miasta stwierdzili jednak, że roboty nie zostały wykonane. A wykonawca domaga się zapłaty.

Kolejnym zaproponowanym przez inwestora terminem był 17 marca.

- Wchodzimy z wykonawcą w zbędną polemikę, ponieważ on twierdzi, że jest wszystko zrobione, a my uważamy, że front robót nie został wykonany - mówi Krzysztof Portjanko. Według słów wiceburmistrza, potwierdza to inspektor nadzoru.

Mimo nieprzyjęcia odbioru robót, wykonawca wystawił miastu fakturę i oczekuje gwarancji jej opłacenia. - Nie przyjmujemy tej faktury. W porozumieniu z ratuszową prawniczką dokument odsyłamy. A od 28 lutego ma naliczane kary umowne, któe nie mogą przekroczyć 20 procent całego wynagrodzenia - podkreśla wiceburmistrz. - W jego interesie jest więc to, żeby roboty budowlane jak najszybciej zakończyć.

Drugim rozwiązaniem jest odstąpienie wykonawcy od umowy i wówczas miasto zapłaci część wynagrodzenia, resztę kwoty przeznaczając na dokończenie prac.

Koszt nowego rozwiązania to 227 tysięcy złotych, w całości zostanie pokryty z budżetu Iławy.

Jak podkreśla wiceburmistrz, samo funkcjonowanie ronda nie jest zagrożone. Chodzi raczej o kwestie proceduralne. To ważne zwłaszcza w kontekście faktu, że za kilka dni w tej okolicy otwarta zostanie duża galeria handlowa i ruch kołowy na pewno się zwiększy.



eka