Niebezpieczne sytuacje w weekend. W gminie Susz samochód wylądował w rowie

Do pierwszej niebezpiecznie wyglądającej sytuacji doszło w sobotę (18.03.2023 r.) w gminie Susz. Okazało się, że 85–latek kierujący daewoo nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego zjechał na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu. Mężczyzna z obrażeniami ciała został przetransportowany do szpitala.

Natomiast w niedzielę (19.03.2023 r.) w Lubawie policjanci zatrzymali kierującego oplem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 63–latek kierował samochodem, mając prawie promil alkoholu w organizmie. Jak ustalili funkcjonariusze, to nie było jego jedyne przewinienie. Mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi, gdyż zostały mu one zabrane dwa tygodnie wcześniej.

Tymczasem w Iławie funkcjonariusze zatrzymali kierującą audi, która zapomniała włączyć obowiązkowe światła mijania. Funkcjonariusze również w tym przypadku wylegitymowali kobietę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 21–latka ma już aktywny zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi, a samochód nie posiada aktualnych badań technicznych.

