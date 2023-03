Rowerzyści i kajakarze w hołdzie św. Janowi Pawłowi II

Na szlaku Iława - Gizerek - Iława organizatorzy w tym roku przygotowali dwie trasy rowerowe i jedną kajakową.

Grupa Maxi

Spod iławskiego amfiteatru przy Bulwarze Jana Pawła II o godzinie 9:37 na dystansie 80 kilometrów, w tempie 20 km/h, wystartuje grupa Maxi. Przemierzy ona trasę wiodącą przez Gardzień, Siemiany, Jerzwałd, Dobrzyki, Zalewo, Boreczno i Makowo. Po pokonaniu 67 km rowerzyści ok. godziny 13:30 dotrą do Gizerka.

Liderem grupy Maxi będzie Krzysztof Zakreta, który na rowerze m.in. dotarł do Watykanu i spotkał się tam z papieżem Janem Pawłem II, dotarł do 7 europejskich Iław, 3 iławskich miast partnerskich, przeszedł polskie wybrzeże. Na trasie przejazdu lider grupy tradycyjnie wysłucha opowieści o Waszym i opowie o swoim spotkaniu z papieżem świętym Janem Pawłem II.

Grupa Kajakowa

Z hangarów nad rzeką Iławką, ul. Jagiellończyka 20, również o godzinie 9:37 11-kilometrowym szlakiem wodnym, w tempie 3 km/h popłynie grupa Kajakarzy. Przemierzy ona szlak obok Dzikiej plaży, wysp Wielkiej Żuławy i Miłości, Szałkowa do Gizerka. W Gizerku Kajakarze pojawią się ok. godziny 13:15, kajaki załadują na przyczepę i po zakończeniu rajdu wracają busem do Iławy na parking przy ul. Jagiellończyka 20.

Liderką grupy Kajakowej będzie Mirosława Sękowska - YouTuberka, która realizuje się w obsłudze ruchu turystycznego, organizacji wypraw kajakowych, pieszych i rowerowych, jest pasjonatką lokalnej historii i medycyny naturalnej. Na szlaku liderka grupy opowie o pasji kajakarstwa i lokalnych historiach.

Dziesięciu dorosłych chętnych na spływ kajakowy prosimy o kontakt telefoniczny lub przez Fb z panią Mirosławą.

Grupa Rodzinna

O godzinie 12:00 spod iławskiego amfiteatru przy Bulwarze Jana Pawła II wystartuje na dystansie 27-kilometrów, w tempie 12 km/h, grupa Rodzinna. Przemierzy ona Szlak Papieskiej Kalwarii Pojezierza Iławskiego przez Kamień Duży, Kamień Mały, Windyki, Tynwałd do Gizerka, w którym po przejechaniu 15 km pojawi się ok. godziny 13:30.

Liderem grupy Rodzinnej będzie Dariusz Paczkowski - przewodnik turystyczny PTTK, pasjonat lokalnej historii, organizator rajdów rowerowych, pieszych, wycieczek z historią jednej ulicy. Podczas rajdu lider grupy opowie historie związane z pobytem na iławskiej ziemi ks. kard. Karola Wojtyły i nie tylko.

W Gizerku

Około godziny 13:30 pod papieską kapliczką w Gizerku (w dzisiejszych Jezierzycach), w którym dwukrotnie przebywał ks. kard. Karol Wojtyła, uczestników 19. Rajdu Papieskiego w hołdzie św. Janowi Pawłowi II przywita wójt gminy Iława Krzysztof Harmaciński.

Uczestnicy rajdu zaśpiewają Barkę, złożą wiązankę kwiatów, zapalą znicze (proszę wziąć z sobą), otrzymają okolicznościowe przypinki, będą się delektować grochówką przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tynwałdu, wysłuchają opowieści przewodnika turystycznego PTTK Dariusza Paczkowskiego o pobycie w Gizerku ks. kard. Karola Wojtyły.

Porady

Do grup rowerowych Maxi i Rodzinnej nie trzeba się zapisywać, wystarczy przyjechać pod iławski amfiteatr.

Rowerzyści, pamiętajcie o przygotowaniu rowerów, właściwym do tej pory roku ubiorze, zabraniu kasku, rękawiczek, podstawowych narzędzi do naprawy roweru, dętki, pompki, ciepłego napoju, posiłku, dokumentów, dobrej kondycji i uśmiechu.

Kajakarze, zabierzcie ze sobą czapkę, rękawiczki, okulary, polarową bluzę, lekką wodoodporną kurtkę, spodnie z szybkoschnącego materiału, posiłek, ciepły napój, wodoodporny worek na ubranie, akcesoria elektroniczne i dokumenty oraz dobrą kondycję i uśmiech.

Okolicznościowe koszulki rajdu można zakupić w sklepie sportowym przy ul. 1-go Maja 23.

Ubezpieczenie uczestników we własnym zakresie.

Powrót uczestników rajdu do Iławy nastąpi ok. godziny 15.

Już dziś rezerwujcie swój czas na niedzielę 26 marca 2023 roku i udział w 19. Rajdzie Papieskim w grupie Maxi, Kajakowej lub Rodzinnej. W tym dniu wszystkie drogi prowadzą do Gizerka.

oprac. eka