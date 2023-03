Elektroodpady mogą być przydatne. Udowodnili to uczniowie z Iławy

Anna Kubisz zaprojektowała niesamowite stylizacje, a uczniowie dwóch szkół podstawowych w Iławie nadali elektroodpadom drugie życie. Wzięli udział w czwartej edycji akcji edukacyjno-ekologicznej „Moda na recykling” Europejskiej Platformy Recyklingu. W sali konferencyjnej Iławskiego Centrum Kultury stworzyli suknię z fioletowych kabli, spódnice, bluzeczki, fascynatory, bransoletki i wiele innych akcesoriów z elektroodpadów.



Najpierw była lekcja przyrody prowadzona przez eksperta ERP Polska - Mikołaja Józefowicza, a następnie kreatywna i jakże pouczająca zabawa. W wydarzeniu poza dziećmi, młodzieżą i kadrą nauczycielską wzięli udział przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko”. Iława jest jedynym miastem z województwa warmińsko-mazurskiego, biorącym udział w tegorocznej edycji akcji.



Europejska Platforma Recyklingu od lat podejmuje działania edukacyjne, mające na celu podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Przykładem tych działań jest projekt „Moda na recykling” realizowany we współpracy z projektantką Anną Kubisz. Ekspertka modowa zawitała najpierw do zakładów przetwarzania elektroodpadów, w których wybierała bezpiecznie przetworzone surowce na bazę do stylizacji.

Wyselekcjonowane materiały trafiły na wczorajsze warsztaty z dziećmi i młodzieżą. Uczestnicy dowiedzieli się czym jest recykling, jak prawidłowo segregować odpady i jak być bardziej eko. Z warsztatów przygotowywany zostanie materiał wideo, który trafi na kanał YouTube ERPTV poświęcony edukacji ekologicznej. Można na nim znaleźć serię filmików, które w przystępny sposób tłumaczą jak właściwie postępować ze zużytymi bateriami i akumulatorami oraz ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i odpadami opakowaniowymi.



- W 2019 roku zorganizowaliśmy pierwszą edycję akcji „Moda na recykling”. Warsztaty modowe i artystyczne polegające na nadaniu elektrośmieciom „drugiego życia” bardzo spodobały się uczestnikom. Dlatego postanowiliśmy kontynuować akcję w kolejnych latach. Odwiedziliśmy wiele miast i gmin z terenu całej Polski. Cieszymy się, że w czasie każdego z wydarzeń młodzi ludzie choć na chwilę odrywają się od telefonu czy komputera, a przygotowując recyklingowe stylizacje uruchamiają swoją wyobraźnię i robią coś pożytecznego dla środowiska. Dzięki takim projektom widzimy, że edukacja ekologiczna, którą prowadzimy ma sens i spotyka się ze wspaniałym odbiorem zarówno młodszych, jak i dorosłych - mówił Mikołaj Józefowicz, dyrektor generalny ERP Polska Organizacja Odzysku SEiE i Organizacja Odzysku Opakowań S.A.