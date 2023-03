Mistrzostwa Europy\\\ Agata Barwińska broni złotego medalu. Na razie jest... pierwsza!

ŻEGLARSTWO\\\ W niedzielę we Włoszech rozpoczęły się mistrzostwa Europy w olimpijskiej klasie ILCA 6. Właściwie, to rozpoczęły się wczoraj, bo pierwszego dnia regat wiatru było jak na lekarstwo. Po jedynym rozegranym poniedziałkowym wyścigu prowadzi Agata Barwińska (SSW MOS Iława), która broni mistrzowskiego tytułu.

Żeglarka z Iławy broni tytułu mistrzyni Europy już po raz drugi, bo w poprzednim roku, w listopadzie we francuskim Hyeres obroniła po raz pierwszy złoto, które w 2021 roku zdobyła w Warnie (Bułgaria). A jeszcze rok wcześniej wywalczyła, w Gdańsku, brązowy krążek ME. No to dodajmy do tego jeszcze wicemistrzostwo świata z 2021 roku. Nie ma siły, Agata Barwińska jest jedną z głównych faworytek do sięgnięcia po (kolejne) złoto na Starym Kontynencie.

Regaty, których portem jest miejscowość Andora we Włoszech nad Morzem Liguryjskim, formalnie rozpoczęły się w niedzielę (12 marca), jednak początkowo warunki pogodowe nie pozwalały na sportową rywalizację w jednoosobowej klasie olimpijskiej ILCA 6.

— Póki co, podczas mistrzostw Europy udało się rozegrać tylko jeden wyścig . Aura nie sprzyja żeglowaniu, bowiem już drugi dzień z rzędu zawodnicy borykają się ze słabym, zmiennym wiatrem — mówi nam Jakub Jakubowski, rzecznik prasowy Polskiego Związku Żeglarskiego.

Iławianka od początku regat pokazuje świetną formę, plasując się w jedynym poniedziałkowym wyścigu na pierwszym miejscu. Regaty odbywają się na razie w dwóch flotach, których wyniki są potem łączone w jedną klasyfikację.

Pochodząca także z Iławy Wiktoria Gołębiowska (obecnie Wiking Toruń) metę przekroczyła na 31. pozycji, co daje jej 62. miejsce w klasyfikacji generalnej.

— Panowie na swoim koncie mają także tylko jeden wyścig mistrzostw Europy. Najwyżej wśród Polaków znajduje się Kacper Stanisławski (14) z Yacht Klubu Polskiego Gdynia rywalizujący w nieolimpijskiej klasie ILCA 6. Kacper broni brązowego medalu wywalczonego rok temu. Na miejscu 55. jest Karol Krupski. W olimpijskiej klasie ILCA 7 na 61. pozycji jest Tadeusz Samorodny, zaś na 71. Maxime Thommen (YKP Gdynia) — podaje Jakub Jakubowski z PZŻ.

Tu także mamy iławianina, bowiem w rywalizacji na łodziach klasy ILCA 7 jest Piotr Malinowski z SSW MOS. Piotr jest obecnie na 166. miejscu. Pozostałe miejsca Polaków w tej klasie: 109 - Miłosz Michalak (YKP Gdynia), 118 - Hubert Roszyk (ŻLKS Poznań).

Dzisiaj, tj. we wtorek 14.03, komisja regatowa przewiduje trzy wyścigi.

Trzymajcie za mnie kciuki!

— W Andorze trenujemy od tygodnia. Akwen jest bardzo ciężki. Pojawiają się na nim dwie ogromne, nachodzące na siebie fale — zatokowa i ta z otwartego akwenu. Duży swell, do tego jest mało wiatru, więc jeśli takie warunki się utrzymają podczas regat, to na pewno będzie się żeglowało dość trudno — mówiła tuż przed startem mistrzostw Agata Barwińska.

— Ale takie jest żeglarstwo, trzeba w każdych warunkach dawać z siebie maksa. Forma jest, ostatnie regaty pokazały, że ścigam się w ścisłej czołówce, więc liczę, że to jest dobry prognostyk. Moim celem jest oczywiście medal, zatem proszę, trzymajcie za mnie kciuki — mówi żeglarka z Iławy.

— Trochę nietypowo podchodzić do tak ważnej imprezy na samym początku sezonu, ale wszyscy mieli tyle samo czasu — to z kolei słowa Wiktorii Gołębiowskiej, która w poprzednich ME była 9.

— Akwen w Andorze jest dość wymagający, jest bardzo zróżnicowane ukształtowanie terenu, są mocne prądy. Będzie się działo. Oczekiwania? Brak. Wypłynę i pożegluję najlepiej jak potrafię. A jak będzie gorąco, to będę głęboko oddychać. Trzymajcie kciuki — mówiła iławianka tuż przed pierwszym wyścigiem.

380 zawodniczek i zawodników. Strona regat: W regatach startujezawodniczek i zawodników. Strona regat: https://2023-senior.eurilca-europeans.org

zico

