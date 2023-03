Sześciu nietrzeźwych zatrzymano tylko w niedzielę. Posypały się mandaty powyżej 2 tys. zł

To był trudny weekend na drogach powiatu iławskiego. Warunki do jazdy - niedobre. Ci kierowcy, którzy nie dostosowali prędkości, mieli spore problemy.

W weekend (10-12.03.2023 r.) na drogach powiatu iławskiego nie doszło do żadnego wypadku drogowego, a policjanci pracowali na miejscu 10 kolizji. Ponadto policjanci w trakcie prowadzonych kontroli drogowych ujawnili i wyeliminowali z ruchu kolejnych nietrzeźwych kierujących.

>>>>W piątek (10.03.2023 r.) kilka minut po godzinie 9:00 27-latka kierująca volkswagenem nie dostosowała prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na prawe pobocze, a następnie do przydrożnego rowu, gdzie uderzyła w przepust drogowy.

>>>>Tymczasem w gminie Kisielice 44–latek kierujący seatem nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, wpadł w poślizg co doprowadziło do tego, że jadący prawidłowo z naprzeciwka pojazd musiał zjechać z jezdni i wjechał do rowu, by uniknąć zderzenia.

>>>>Natomiast w gminie Susz 81–latek kierujący toyotą nie dostosował prędkości do warunków ruchu, w wyniku czego zjechał na prawe pobocze, a następnie uderzył w drzewo, wywracając pojazd.

>>>>Do kolejnej kolizji doszło w gminie Iława. 37–latka nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do pobliskiego rowu.

>>>>Tymczasem w Stradomnie 48-latek kierujący volkswagenem nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zjechał do przydrożnego rowu.

>>>>Natomiast w Iławie 19–latka kierująca fiatem nie dostosowała prędkości do warunków ruchu wpadła w poślizg i uderzyła w znak drogowy.

>>>>Kolejny kierujący został zatrzymany po tym, jak policjanci zauważyli, że volkswagen ma problem z utrzymaniem się na jednym pasie jezdni. Funkcjonariusze wylegitymowali kierowcą, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali czy nie prowadził pojazdu pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Wstępne badanie wskazało, że 23–latek kierował, będąc pod wpływem środków odurzających. W związku z powyższym od mężczyzny została pobrana krew do badania. Policjanci zatrzymali również prawo jazdy 23–latkowi.

>>>>W sobotę (11.03.2023 r.) w gminie Iława po zgłoszeniu przez świadka policjanci zatrzymali kierującego vw. Okazało się, że 45–latek kierując oplem stracił panowanie nad pojazdem, w następstwie czego wjechał do rowu. Badanie alkomatem pokazało, co było przyczyną takiego zachowania mężczyzny. Mieszkaniec Kisielic kierował samochodem, mając 2,4 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został osadzony w policyjnej celi.

>>>>Tymczasem w Zalewie policjanci zatrzymali kierującego renaultem. W trakcie czynności okazało się, że 40-latek kierował samochodem, mając ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

>>>>Natomiast w Złotowie podczas pomiaru prędkości policjanci zatrzymali kierującą volvo. Kobieta w terenie zabudowanym jechała samochodem z prędkością 113 km/h. Za rażące przekroczenie dopuszczalnej prędkości została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł, a jej konto powiększyło się o 14 punktów karnych. Policjanci zatrzymali prawo jazdy 33–latce.

W niedzielę (12.03.2023 r.) podczas działań wojewódzkich „Alkohol i narkotyki” policjanci zatrzymali 6 nietrzeźwych kierujących.

>>>>Pierwszy z nich został ujawniony w gminie Zalewo. Wtedy to policjanci zatrzymali do kontroli kierującego audi. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, sprawdzili w policyjnych systemach oraz skontrolowali stan trzeźwości. Okazało się, że 24–latek kierował samochodem, mając 0,32 promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy.

>>>>W Lubawie natomiast funkcjonariusze zatrzymali do kontroli kierującego fordem. W tym przypadku policjanci ustalili, że 30–latka kierowała samochodem, mając 0,6 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze mieszkance Lubawy zatrzymali prawo jazdy.

>>>>Kolejnego kierującego fordem policjanci legitymowali w gminie Iława. Okazało się, że mężczyzna również kierował samochodem pod wpływem alkoholu. Badanie alkomatem wskazało, że 60–latek jechał fordem, mając prawie 0,9 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie.

>>>>Tymczasem w gminie Susz policjanci zatrzymali do kontroli kierującego rowerem. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę oraz skontrolowali jego stan trzeźwości. Okazało się, że 31–latek kierował jednośladem, mając 1,2 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna za popełnione wykroczenie został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

>>>>Kolejny nietrzeźwy rowerzysta został zatrzymany w gminie Iława. W tym przypadku policjanci ustalili, że 48–latek kierował jednośladem, mając 0,6 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna również został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł.

>>>>Natomiast po godzinie 21:00 w gminie Iława policjanci zatrzymali 15–latka. Funkcjonariusze jadąc za młodym mieszkańcem gminy Iława widzieli, że ma problem z utrzymaniem prawidłowego toru jazdy rowerem. W trakcie czynności ustalili co było przyczyną takiego zachowania. Badanie alkomatem wskazało ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. 15–latek ze swojego zachowania będzie tłumaczył się przed sądem rodzinnym i nieletnich.

oprac. eka / KPP Iława