Dzień Kobiet. Co dziś w Iławie?

Z okazji przypadającego 8 marca Dnia Kobiet w Iławie planuje się kilka wydarzeń. Sprawdź, co to takiego, a może postanowisz z czegoś skorzystać.

Już o 14:00 wystartuje tradycyjny, od lat organizowany m.in. przez Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego marsz/bieg/nordic walking z okazji Dnia Kobiet.

Tradycyjna nazwa wydarzenia to "Bądź aktywna nie tylko w Dniu Kobiet". Zbiórka o 13:45 przy Galerii Jeziorak, start o 14:00. Do pokonania wybranym sposobem jest dystans wokół Małego Jezioraka ok. 2,3km.

Wstęp bezpłatny.

>>>Natomiast o 16:00 można się wybrać do iławskiego kina "Pasja". Czekać będzie seans w technologii 3D - "TITANIC. 25 ROCZNICA". Początek o 16:45, natomiast

przed projekcją czekają atrakcje. Można zdobyć nagrody.

Organizatorzy zachęcają do przebrania się. Dla każdej pani, która przybędzie w stroju z lat 20-tych (z czasów Titanica) - czekają dodatkowe upominki.

Bilety są do kupienia w kasie kina oraz online na stronie Iławskiego Centrum Kultury.

ICK na film zaprasza także panów, nagrody jednak są przeznaczone dla pań.

>>>Z kolei o 18:00 Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do Galerii Jeziorak, a konkretnie do Stacji Jeziorak na spotkanie z kobietami Iławy. Ma to być dyskusja na następujące tematy: Jakie są cechy silnych kobiet, Co dziś jest kobiece, Profil współczesnej kobiety, O powinnościach kobiety.

Wstęp bezpłatny.

eka